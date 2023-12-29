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  • «Жена и двое детей на улице»: в Днепре из-за ракетных ударов повреждено жилье сотрудников ДНУ

«Жена и двое детей на улице»: в Днепре из-за ракетных ударов повреждено жилье сотрудников ДНУ

Сегодня 12:27
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Сегодня, 29 декабря, россияне массированно атаковали Днепр ракетами.

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К сожалению, есть «прилеты» и разрушения. В городе повреждены торговый центр, жилые дома, 2 школы, библиотека, 2 амбулатории и роддом. Последствия атаки еще уточняются.

На сейчас известно о 5 погибших, 20 пострадавших, среди которых один ребенок.

Также стало известно, что из-за ракетных ударов повреждено жилье сотрудников Днепровского национального университета – и. о. проректора по научно-педагогической работе Виктора Гассо, а также техника и звукорежиссера Дворца студентов ДНУ Виталия Ильченко.

Об этом сообщили на странице вуза в Facebook.

В доме проректора Виктора Гассо повреждены входные двери и окна. Квартира Виталия Ильченко также сильно повреждена. Нет дверей и окон. Жена и двое детей находятся на улице, – говорится в сообщении.

Коллеги решили помочь пострадавшим от ракетного удара и начали сбор средств. Если у вас есть возможность, можете перевести любую сумму:

  • Виктор Гассо: 5168 7450 2363 5961 (Гассо Виктор Яковлевич)
  • Виталий Ильченко: 5168 7451 1353 8893 (карточка жены Ильченко Елены Викторовны).

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