«Жена и двое детей на улице»: в Днепре из-за ракетных ударов повреждено жилье сотрудников ДНУ

Сегодня, 29 декабря, россияне массированно атаковали Днепр ракетами.

К сожалению, есть «прилеты» и разрушения. В городе повреждены торговый центр, жилые дома, 2 школы, библиотека, 2 амбулатории и роддом. Последствия атаки еще уточняются.

На сейчас известно о 5 погибших, 20 пострадавших, среди которых один ребенок.

Также стало известно, что из-за ракетных ударов повреждено жилье сотрудников Днепровского национального университета – и. о. проректора по научно-педагогической работе Виктора Гассо, а также техника и звукорежиссера Дворца студентов ДНУ Виталия Ильченко.

Об этом сообщили на странице вуза в Facebook.

В доме проректора Виктора Гассо повреждены входные двери и окна. Квартира Виталия Ильченко также сильно повреждена. Нет дверей и окон. Жена и двое детей находятся на улице, – говорится в сообщении.

Коллеги решили помочь пострадавшим от ракетного удара и начали сбор средств. Если у вас есть возможность, можете перевести любую сумму:

Виктор Гассо: 5168 7450 2363 5961 (Гассо Виктор Яковлевич)

Виталий Ильченко: 5168 7451 1353 8893 (карточка жены Ильченко Елены Викторовны).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: