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Динозавр и лошади: ЗАГС Днепра показал самых необычных гостей на свадьбах

Сегодня 22:02
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ЗАГС в Днепре показал самых необычных гостей на свадьбах.

Новости Днепра про Динозавр и лошади: ЗАГС Днепра показал самых необычных гостей на свадьбах

Многие влюбленные хотят отойти от традиционной свадьбы с белым платьем и черными фраками. Часто проводят тематические церемонии в образах известных киношных героев или исторических фигур. Женятся в водопадах, на байках, проводят открытые церемонии на крыше домов и в пустынях.

Часто приглашают на торжественную часть аниматоров или друзей, которые не прочь креативно одеться немного разнообразить праздник. В ЗАГСе Днепра часто проводят необычные свадьбы. Соборный отдел поделился фотографиями с торжественных церемоний, куда пригласили эпатажных гостей.

«А какие гости были на вашей свадьбе?»…

На свадьбу влюбленных, поженившихся 23 декабря, пришли лошади и динозавр.

Новости Днепра про Динозавр и лошади: ЗАГС Днепра показал самых необычных гостей на свадьбах

Стоит заметить, что такие костюмы, как на фото ниже, не являются политкорректными и могут многих оскорбить, поэтому лучше остановиться на лошадях и динозавре, но каждый выбирает для себя свою свадебную тематику.

Новости Днепра про Динозавр и лошади: ЗАГС Днепра показал самых необычных гостей на свадьбах

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Новости Днепра про Динозавр и лошади: ЗАГС Днепра показал самых необычных гостей на свадьбахУкраїнська Новости Днепра про Динозавр и лошади: ЗАГС Днепра показал самых необычных гостей на свадьбахРусский

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