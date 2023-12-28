Динозавр и лошади: ЗАГС Днепра показал самых необычных гостей на свадьбах

Многие влюбленные хотят отойти от традиционной свадьбы с белым платьем и черными фраками. Часто проводят тематические церемонии в образах известных киношных героев или исторических фигур. Женятся в водопадах, на байках, проводят открытые церемонии на крыше домов и в пустынях.
Часто приглашают на торжественную часть аниматоров или друзей, которые не прочь креативно одеться немного разнообразить праздник. В ЗАГСе Днепра часто проводят необычные свадьбы. Соборный отдел поделился фотографиями с торжественных церемоний, куда пригласили эпатажных гостей.
«А какие гости были на вашей свадьбе?»…
На свадьбу влюбленных, поженившихся 23 декабря, пришли лошади и динозавр.
Стоит заметить, что такие костюмы, как на фото ниже, не являются политкорректными и могут многих оскорбить, поэтому лучше остановиться на лошадях и динозавре, но каждый выбирает для себя свою свадебную тематику.
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