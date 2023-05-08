Стало известно, в каком формате начнут учебный год 2023-2024 в Днепропетровской области

В этом году большинство школ и университетов обучались онлайн. Уже через несколько недель закончится учебный год, поэтому педагоги уже сейчас думают над тем, в каком формате начинать обучение с 1 сентября. Этот вопрос волнует не только преподавателей, но и учащихся и их родителей.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, следующий учебный год хотят начать в смешанном формате. То есть половину времени школьники и студенты будут проводить на занятиях, а дальше будут самостоятельно овладевать материалом по электронным ресурсам.
Лисак отметил, что к началу следующего учебного года в школах хотят обустроить укрытие. Этим будут заниматься местные власти вместе с ГСЧС, которые будут контролировать безопасность.
Приспосабливаемся к жизни в условиях военного положения. Нашим детям в такое время расти и учиться, и никуда от этого не денешься, – написал Сергей Лысак.
Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе с 1 сентября могут начать занятия в режиме офлайн, если это будет безопасно. Ранее родители распространяли петицию с призывом вернуть очную учебу в школах и садах.
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