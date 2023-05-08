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Стало відомо, у якому форматі розпочнуть навчальний рік 2023-2024 на Дніпропетровщині

Сьогодні 16:22
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В ОВА розповіли, у якому форматі може початися навчальний рік 2023-24.

Новости Днепра про Стало відомо, у якому форматі розпочнуть навчальний рік 2023-2024 на Дніпропетровщині

Цього року більшість шкіл та університетів навчалися онлайн. Уже через декілька тижнів закінчиться навчальний рік, тому освітяни вже зараз думають над тим, в якому форматі розпочинати навчання з 1 вересня. Це питання хвилює не тільки педагогів, але й учнів та батьків. 

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, наступний навчальний рік хочуть розпочати в змішаному форматі. Тобто половину часу школярі та студенти будуть проводити на заняттях, а далі самостійно опановуватимуть матеріал за електронними ресурсами. 

Лисак зазначив, що до початку наступного навчального року в школах хочуть облаштувати укриття. Цим буде займатися місцева влада разом з ДСНС, яка контролюватиме безпеку.

Пристосовуємося до життя в умовах воєнного стану. Нашим дітям в такий час зростати та вчитися, і нікуди від цього не подінешся, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті з 1 вересня можуть розпочати заняття в режимі офлайн, якщо це буде безпечно. Раніше батьки поширювали петицію із закликом повернути очне навчання в школах та садочках. 

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Новости Днепра про Стало відомо, у якому форматі розпочнуть навчальний рік 2023-2024 на ДніпропетровщиніУкраїнська

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