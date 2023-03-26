У Дніпрі батьки просять відновити офлайн навчання в школах та садочках: поширюють петицію

Відповідне голосування з’явилося на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Автор звернення пропонує відновити очну форму навчання для дітей в садочках та школах Дніпра. Він зазначає, що відсутність уроків офлайн впливає на якість освіти дітей, а батьки повинні заробляти гроші та сплачувати податки, тому не можуть повноцінно контролювати школярів під час занять.
З безпекової точки зору, об’єктивно, наше місто нічим зараз не відрізняється від Києва, Вінниці, Хмельницького чи Львова. Періодично в цих містах також є ворожі атаки, але освітні заклади там учні відвідують, – йдеться в петиції.
Зважаючи на всі ризики та небезпеки, автор пропонує пускати дітей в школи з письмової згоди батьків, які візьмуть за це відповідальність.
Розуміючи всі ризики і небезпеки сьогодення, діти до школи або садочка повинні йти тільки з письмової згоди батьків, які будуть повністю брати цю відповідальність на себе, і потім не висловлюватимуть претензій до влади або працівників освіти, – вважає автор.
А діти, чиї батьки проти того, щоб їхня дитина навчалася офлайн, і надалі будуть відвідувати заняття дистанційно.
За місяць петиція зібрала 277 голосів із 3 тисяч необхідних. Втім, заняття в дніпровських школах і далі проходитимуть онлайн. Зазначимо, що 27 березня в школярів закінчуються весняні канікули.
Нагадаємо, раніше про відновлення повноцінної роботи дитячих садочків заговорили в Кривому Розі. Там заклади дошкільної освіти можуть запрацювати вже з 15 квітня. Втім, поки що це буде експериментально в форматі чергових груп та пускатимуть дітей тільки в ті садочки, де облаштовані бомбосховища.
Читайте також:
Автор:
Художник-пророк із Дніпра розігрує одну із своїх картин.
На Україні суне циклон із Середземномор'я, який принесе негоду.
На набережній почали розквітати нарциси.
Це будуть планові роботи.