У Дніпрі батьки просять відновити офлайн навчання в школах та садочках: поширюють петицію

Батьки дніпровських школярів пропонують відновити очне навчання в закладах освіти.

Відповідне голосування з’явилося на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Автор звернення пропонує відновити очну форму навчання для дітей в садочках та школах Дніпра. Він зазначає, що відсутність уроків офлайн впливає на якість освіти дітей, а батьки повинні заробляти гроші та сплачувати податки, тому не можуть повноцінно контролювати школярів під час занять.

З безпекової точки зору, об’єктивно, наше місто нічим зараз не відрізняється від Києва, Вінниці, Хмельницького чи Львова. Періодично в цих містах також є ворожі атаки, але освітні заклади там учні відвідують, – йдеться в петиції.

Зважаючи на всі ризики та небезпеки, автор пропонує пускати дітей в школи з письмової згоди батьків, які візьмуть за це відповідальність.

Розуміючи всі ризики і небезпеки сьогодення, діти до школи або садочка повинні йти тільки з письмової згоди батьків, які будуть повністю брати цю відповідальність на себе, і потім не висловлюватимуть претензій до влади або працівників освіти, – вважає автор.

А діти, чиї батьки проти того, щоб їхня дитина навчалася офлайн, і надалі будуть відвідувати заняття дистанційно.

За місяць петиція зібрала 277 голосів із 3 тисяч необхідних. Втім, заняття в дніпровських школах і далі проходитимуть онлайн. Зазначимо, що 27 березня в школярів закінчуються весняні канікули.

Нагадаємо, раніше про відновлення повноцінної роботи дитячих садочків заговорили в Кривому Розі. Там заклади дошкільної освіти можуть запрацювати вже з 15 квітня. Втім, поки що це буде експериментально в форматі чергових груп та пускатимуть дітей тільки в ті садочки, де облаштовані бомбосховища.

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