Стало известно, сколько всего улиц в Днепре изменили свое название с 2014 по 2023 год

Первые переименования в Днепре произошли еще в 2014 году, когда с карты города исчезли проспект Карла Маркса и улица Ленина. По данным главы департамента гуманитарной политики ДМР Ксении Сушко, за 9 лет в городе свое название сменили 724 топонима.
Кто давно следит за моей страницей, тот читал сообщения о «рождении» Музея истории Днепра. Для кого-то – это современные интерактивные комнаты с экспонатами родного города. Но немногие знают, что это еще и чрезвычайная команда ученых. Вы только представьте, с 2014 по 2023 год в Днепре было переименовано 724 топонима, с целью их декоммунизации и деколонизации. Благодаря кропотливому труду сотрудников Музея истории Днепра его на сайте была собрана и размещена информация о 491 улице, кстати, работа продолжается! – отметила чиновник.
Поскольку не все следят за переименованиями, и если честно в таких масштабах за этим трудно проследить, Музей истории Днепра создает реестр изменивших название топонимов. Улицы размещенніе по алфавиту, можно посмотреть здесь https://midnipro.museum/vulytsi-dnipra/
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