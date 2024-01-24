Стало відомо, скільки усього вулиць у Дніпрі змінили свою назву з 2014 по 2023 рік

Хто давно слідкує за моєю сторінкою ,той читав дописи про «народження» Музею історії Дніпра. Для когось – це сучасні інтерактивні кімнати з експонатами рідного міста. Але мало хто знає, що це ще й надзвичайна команда науковців. Ви тільки уявіть, з 2014 до 2023 року у Дніпрі було перейменовано 724 топоніми, з метою їхньої декомунізації та деколонізації. Завдяки кропіткій праці співробітників Музею історії Дніпра його на сайті було зібрано та розміщено інформацію про 491 вулицю, до речі, робота і наразі триває! – зазначила посадовиця.