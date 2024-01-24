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Стало відомо, скільки усього вулиць у Дніпрі змінили свою назву з 2014 по 2023 рік

Сьогодні 19:33
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У Дніпрі за 9 років перейменували понад сім сотень вулиць.

Новости Днепра про Стало відомо, скільки усього вулиць у Дніпрі змінили свою назву з 2014 по 2023 рік

Перші перейменування у Дніпрі відбулися ще в 2014 році, коли з мапи міста зникли проспект Карла Маркса та вулиця Леніна. За даними очільниці департаменту гуманітарної політики ДМР Ксенії Сушко, за 9 років у місті свою назву змінили 724 топоніми. 

Хто давно слідкує за моєю сторінкою ,той читав дописи про «народження» Музею історії Дніпра. Для когось – це сучасні інтерактивні кімнати з експонатами рідного міста. Але мало хто знає, що це ще й надзвичайна команда науковців.  Ви тільки уявіть, з 2014 до 2023 року у Дніпрі було перейменовано 724 топоніми, з метою їхньої декомунізації та деколонізації. Завдяки кропіткій праці співробітників Музею історії Дніпра його на сайті було зібрано та розміщено інформацію про 491 вулицю, до речі, робота і наразі триває! – зазначила посадовиця.
 
Позаяк не всі слідкують за перейменуваннями, і якщо чесно у таких масштабах за цим важко простежити, Музей історії Дніпра створює реєстр топонімів, які змінили назву. Вулиці розміщенні за алфавітом, можна переглянути тут https://midnipro.museum/vulytsi-dnipra/
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі гряде грандіозне перейменування. Міськрада планує дерусифікувати ще майже сотню топонімів, з яких – проспект Гагаріна, вулиця Титова та Чернишевського. 

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Новости Днепра про Стало відомо, скільки усього вулиць у Дніпрі змінили свою назву з 2014 по 2023 рікУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, скільки усього вулиць у Дніпрі змінили свою назву з 2014 по 2023 рікРусский

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