Стало известно, когда в Днепре восстановят полноценное движение трамваев №12 и №16

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на четырех участках ремонтируют трамвайные рельсы: на перекрестке с улицами 152-й дивизии, Шинной, Независимости и Л. Стромцова. На двух последних работы уже завершены. Другие два планируют закончить до конца недели. Соответственно движение трамваев №12 и №16 будет восстановлено в воскресенье, 14 апреля.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
12 апреля на перекрестках с улицами 152-й дивизии и Шинная будут проводить финальные работы. В субботу проведут технические испытания трамвайных путей, уберут ограждения и временные знаки. После этого переезды будут открыты для автомобилистов, общественного и грузового транспорта. Движение трамваев №12 и №16 будет восстановлено в воскресенье, 14 апреля, — рассказал ведущий специалист КП «Днепровский электротранспорт» Никита Керенцев.
Отмечается, что ремонты на переездах выполнены по бесшпальной технологии, рельсы расположены в широкополосной плите — это обеспечивает плавность движения трамвая и удобство для автомобилистов, ведь автомобиль «не будет прыгать» на этих переездах. Срок эксплуатации участков без капитального ремонта составит 15-20 лет.
Важно: до окончания ремонта рельсов на проспекте Богдана Хмельницкого трамваи продолжат работать по измененным маршрутам:
Водителям грузового транспорта до окончания работ предлагают такие альтернативные варианты объезда перекрестка ул. Шинной и просп. Б. Хмельницкого:
Легковой транспорт может объехать по прилегающим участкам трамвайного пути возле мест проведения работ. Эти участки были специально подсыпаны асфальтовым срезом. Объезжать по другим улицам не надо, — добавили в городском совете.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре временно не курсируют некоторые троллейбусы через Новый мост: что известно.
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