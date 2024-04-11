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  • Стало известно, когда в Днепре восстановят полноценное движение трамваев №12 и №16

Стало известно, когда в Днепре восстановят полноценное движение трамваев №12 и №16

Сегодня 15:29
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До окончания ремонта рельсов на проспекте Богдана Хмельницкого трамваи продолжат работать по измененным маршрутам!

Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепре восстановят полноценное движение трамваев №12 и №16

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на четырех участках ремонтируют трамвайные рельсы: на перекрестке с улицами 152-й дивизии, Шинной, Независимости и Л. Стромцова. На двух последних работы уже завершены. Другие два планируют закончить до конца недели. Соответственно движение трамваев №12 и №16 будет восстановлено в воскресенье, 14 апреля.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

12 апреля на перекрестках с улицами 152-й дивизии и Шинная будут проводить финальные работы. В субботу проведут технические испытания трамвайных путей, уберут ограждения и временные знаки. После этого переезды будут открыты для автомобилистов, общественного и грузового транспорта. Движение трамваев №12 и №16 будет восстановлено в воскресенье, 14 апреля, — рассказал ведущий специалист КП «Днепровский электротранспорт» Никита Керенцев.

Отмечается, что ремонты на переездах выполнены по бесшпальной технологии, рельсы расположены в широкополосной плите — это обеспечивает плавность движения трамвая и удобство для автомобилистов, ведь автомобиль «не будет прыгать» на этих переездах. Срок эксплуатации участков без капитального ремонта составит 15-20 лет.

Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепре восстановят полноценное движение трамваев №12 и №16

Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепре восстановят полноценное движение трамваев №12 и №16

Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепре восстановят полноценное движение трамваев №12 и №16

Важно: до окончания ремонта рельсов на проспекте Богдана Хмельницкого трамваи продолжат работать по измененным маршрутам:

  • трамваи №12 курсируют от пл. Старомостовой до ул. Игоря Сикорского;
  • трамваи №16 временно прекратили движение;
  • также в пиковые часы курсирует временный троллейбусный маршрут №9-К от Завода металлоизделий до площади Космической.

Водителям грузового транспорта до окончания работ предлагают такие альтернативные варианты объезда перекрестка ул. Шинной и просп. Б. Хмельницкого:

  • через ул. Строителей;
  • через проезд А. Гальченко.

Легковой транспорт может объехать по прилегающим участкам трамвайного пути возле мест проведения работ. Эти участки были специально подсыпаны асфальтовым срезом. Объезжать по другим улицам не надо, — добавили в городском совете.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре временно не курсируют некоторые троллейбусы через Новый мост: что известно.

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