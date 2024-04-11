У Дніпрі тимчасово не курсують деякі тролейбуси через Новий міст: що відомо

Сьогодні, 11 квітня, у Дніпрі через обрив контактної мережі тимчасово не курсують деякі тролейбуси через Новий міст.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що спостерігається затримка в русі тролейбусів №3, 7, 17 та 20 під віадуком на проспекті Слобожанський в напрямку центру міста.
Наразі тролейбуси курсують до вул. Старозаводська, а транспорт з автономним ходом курсує по маршруту.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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