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  • У Дніпрі тимчасово не курсують деякі тролейбуси через Новий міст: що відомо

У Дніпрі тимчасово не курсують деякі тролейбуси через Новий міст: що відомо

Сьогодні 13:43
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово не курсують деякі тролейбуси через Новий міст: що відомо


Сьогодні, 11 квітня, у Дніпрі через обрив контактної мережі тимчасово не курсують деякі тролейбуси через Новий міст.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що спостерігається затримка в русі тролейбусів №3, 7, 17 та 20 під віадуком на проспекті Слобожанський в напрямку центру міста.

Наразі тролейбуси курсують до вул. Старозаводська, а транспорт з автономним ходом курсує по маршруту.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово не курсують деякі тролейбуси через Новий міст: що відомоУкраїнська

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