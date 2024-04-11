Стало відомо, коли у Дніпрі відновлять повноцінний рух трамваїв №12 та №16

До закінчення ремонту рейок на проспекті Богдана Хмельницького трамваї продовжать працювати за зміненими маршрутами!

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на чотирьох ділянках ремонтують трамвайні рейки: на перехресті з вулицями 152-ї дивізії, Шинною, Незалежності та Л. Стромцова. На двох останніх роботи вже завершені. Інші дві планують закінчити до кінця тижня. Відповідно рух трамваїв №12 та №16 буде відновлено у неділю, 14 квітня.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

12 квітня на перехрестях з вулицями 152-ї дивізії та Шинна проводитимуть фінальні роботи. У суботу проведуть технічні випробовування трамвайної колії, приберуть огорожі та тимчасові знаки. Після цього переїзди будуть відкриті для автомобілістів, громадського та вантажного транспорту. Рух трамваїв №12 та №16 буде відновлено у неділю, 14 квітня, — розповів провідний фахівець КП «Дніпровський електротранспорт» Нікіта Керенцев.

Зазначається, що ремонти на переїздах виконані за безшпальною технологією, рейка розташована у широкосмуговій плиті – це забезпечує плавність руху трамвая та зручність для автомобілістів, адже автівка «не стрибатиме» на цих переїздах. Термін експлуатації ділянок без капітального ремонту становитиме 15-20 років.

Важливо: до закінчення ремонту рейок на проспекті Богдана Хмельницького трамваї продовжать працювати за зміненими маршрутами:

трамваї №12 курсують від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;

курсують від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського; трамваї №16 тимчасово припинили рух;

тимчасово припинили рух; також у пікові години курсує тимчасовий тролейбусний маршрут №9-К від Заводу металовиробів до площі Космічної.

Водіям вантажного транспорту до закінчення робіт пропонують такі альтернативні варіанти об’їзду перехрестя вул. Шинної та просп. Б. Хмельницького:

через вул. Будівельників;

через проїзд О. Гальченка.

Легковий транспорт може об’їхати по прилеглих ділянках трамвайної колії біля місць проведення робіт. Ці ділянки були спеціально підсипані асфальтовим зрізом. Об’їжджати іншими вулицями не треба, – додали у міській раді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі тимчасово не курсують деякі тролейбуси через Новий міст: що відомо.

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