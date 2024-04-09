Срочно: в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома (АДРЕСА)

Сегодня, 9 апреля, в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома.
Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной энергетической компании.
Так, обесточены дома по адресам:
Отмечается, что аварийная бригада уже работает над устранением повреждения.
Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание! — добавили в ЦЭК.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре планово будут выключать свет.
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