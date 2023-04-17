Спрыгнул с моста: в Днепре нашли мертвым без вести пропавшего 21-летнего парня

Горожане вызвали на место правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Там нам сообщили, что вызов поступил около 18:00 15 апреля. Личность мужчины установили – это 21-летний местный житель. Он прыгнул с моста.
По факту самоубийства возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.
Также есть информация, что мужчина считался без вести пропавшим с 14 апреля. Раньше он не раз говорил, что хочет себя убить.
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