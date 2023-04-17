«Защищал от мелков для рисования»: в Днепре пес без намордника чуть не напал на ребенка

Там местная жительница выгуливала свою собаку породы кане-корсо без поводка и намордника. В какой-то момент пес увидел ребенка, который рисовал возле забора, и едва не бросился на него.
Об этом сообщила обеспокоенная мама Елена Юрьевна в Фейсбуке.
По словам женщины, они с мужем стояли неподалеку и успели защитить своего малыша. Кане-корсо переключился на мужчину.
Елена пишет, что владелица собаки даже не подбежала.
Инертно отреагировала, на замечания ответила хамством. Агрессию собаки пыталась оправдать криками, что ее пес защищал ребенка! Женщина, он его от мелков защищал или как? – возмущается обеспокоенная мать.
В комментариях Елена добавила, что владелица собаки довольно быстро ушла. Кроме того, ребенок получил сильный стресс.
Отметим, согласно закону Украины, выводить собак за пределы квартиры или территории ее проживания можно только на поводке (с ошейником, содержащим личный номер), а опасных собак – только на коротком поводке (не дольше 1,2 м) и в наморднике. Кане-корсо как раз относится к опасным.
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