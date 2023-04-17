Зістрибнув з моста: у Дніпрі знайшли мертвим безвісти зниклого 21-річного хлопця

Містяни викликали на місце правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Там нам повідомили, що виклик надійшов близько 18.00 15 квітня. Особу чоловіка встановили – це 21-річний місцевий житель. Він стрибнув з моста.
За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.
Також є інформація, що чоловік вважався безвісти зниклим з 14 квітня. Раніше він неодноразово казав, що хоче себе вбити.
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