Спортсмены из Днепра завоевали 3 медали на международном турнире по карате

С 15 по 17 марта в городе Братислава (Словакия) проходил международный турнир по карате «Grand Prix Slovakia 2024». Всего участие в чемпионате приняли 2572 спортсмена из 36 стран мира.
Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 3 медали:
Об этом сообщает управление спорта города Днепр.
Отмечается, что наши спортсмены — воспитанники спортивной школы по боксу и единоборствам.
Поздравляем и желаем новых побед!
Напомним, ранее мы писали, что пловцы из Днепра завоевали 26 медалей на чемпионате Украины: из них 10 — «золотые».
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