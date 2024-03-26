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Спортсмены из Днепра завоевали 3 медали на международном турнире по карате

Сегодня 10:00
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Замечательный результат!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 3 медали на международном турнире по карате

С 15 по 17 марта в городе Братислава (Словакия) проходил международный турнир по карате «Grand Prix Slovakia 2024». Всего участие в чемпионате приняли 2572 спортсмена из 36 стран мира.

Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 3 медали:

  • Кучеренко Василий — «золото» в весовой категории -55 кг;
  • Ильницкий Илья — «бронза» в весовой категории +55 кг;
  • Левченко Мария — «бронза» в весовой категории +37 кг.

Об этом сообщает управление спорта города Днепр.

Отмечается, что наши спортсмены — воспитанники спортивной школы по боксу и единоборствам.

Поздравляем и желаем новых побед!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 3 медали на международном турнире по карате

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 3 медали на международном турнире по карате

Напомним, ранее мы писали, что пловцы из Днепра завоевали 26 медалей на чемпионате Украины: из них 10 — «золотые».

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Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 3 медали на международном турнире по каратеУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 3 медали на международном турнире по каратеРусский

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