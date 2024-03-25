Пловцы из Днепра завоевали 26 медалей на чемпионате Украины: из них 10 — «золотые»

Поздравляем!

С 17 по 19 марта в Полтаве проходил зимний чемпионат Украины по плаванию среди кадетов. В нем приняли участие около 270 спортсменов из 17 областей Украины и города Киев.

Пловцы из Днепра завоевали на этих соревнованиях 26 медалей в различных стилях и дистанциях.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Так, 3 «золота» — у Савченко Василия; 4 «золота», «серебро» и 3 «бронзы» — у Шкитак Анастасии; 2 «золота» и 3 «серебра» — у Кустарниковой Алисы; «золото» — у Волкова Вадима; 5 «серебр» и 2 «бронзы» — у Милютина Ярослава; 2 «серебра» — у Ларионовой Таисии.

Также отмечается, что сборная команда Днепропетровской области заняла на чемпионате 2 место!

Поздравляем спортсменов и желаем им новых побед!

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию.

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