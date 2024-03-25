Пловцы из Днепра завоевали 26 медалей на чемпионате Украины: из них 10 — «золотые»

С 17 по 19 марта в Полтаве проходил зимний чемпионат Украины по плаванию среди кадетов. В нем приняли участие около 270 спортсменов из 17 областей Украины и города Киев.
Пловцы из Днепра завоевали на этих соревнованиях 26 медалей в различных стилях и дистанциях.
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Так, 3 «золота» — у Савченко Василия; 4 «золота», «серебро» и 3 «бронзы» — у Шкитак Анастасии; 2 «золота» и 3 «серебра» — у Кустарниковой Алисы; «золото» — у Волкова Вадима; 5 «серебр» и 2 «бронзы» — у Милютина Ярослава; 2 «серебра» — у Ларионовой Таисии.
Также отмечается, что сборная команда Днепропетровской области заняла на чемпионате 2 место!
Поздравляем спортсменов и желаем им новых побед!
Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию.
Читайте также:
Автор:
В Днепре при обстреле пострадал храм.
В Днепре коммунальное предприятие "єДніпро" объявило о начале регистрации на…
В Днепре продают старинное здание, которому более 150 лет. Находится…
В Днепре судили банду, забиравшую квартиры у пенсионеров.
В Кривом Роге проверяли сообщения о взрывчатке в одном из парков.
Развитие технологий и возникновение новых стандартов качества изображения привели к появлению разрешение экрана Full HD и 4K Ultra HD. Это позволило компании LG предоставить пользователям огромное разнообразие качественных телевизоров.
В Днепре при обстреле пострадал храм.
В Днепре коммунальное предприятие "єДніпро" объявило о начале регистрации на бесплатную платформу для подготовки учеников к Национальному мультипредметному тестированию (НМТ)-2024.
В Днепре продают старинное здание, которому более 150 лет. Находится оно в историческом центре города. Многие годы здесь было коммунальное учреждение, а ныне – квартируют предприниматели.
Жители Днепропетровщины показали последствия массового сжигания сухостоя.
В Днепре судили банду, забиравшую квартиры у пенсионеров.
Самый первый McDonald’s был открыт в Украине в конце мая 1997 года в столице, а уже зимой того же года ресторан быстрого питания открылся в Днепре.
Нужна ваша помощь!
Мужчины, укравшие кабель, пытались спрятаться от патрульных за деревьями.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!