Плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 – “золоті” - Днепр Инфо
Плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 – “золоті”
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Сегодня 15:48

Вітаємо!

Новости Днепра про Плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 -

З 17 до 19 березня у Полтаві проходив зимовий чемпіонат України з плавання серед кадетів. У ньому взяли участь близько 270 спортсменів з 17 областей України та міста Київ.

Плавці з Дніпра вибороли на цих змаганнях 26 медалей в різних стилях та дистанціях.

Про це повідомили в управління спорту міста Дніпра.

Так, 3 “золота” – у Савченка Василя; 4 “золота”, “срібло” та 3 “бронзи” – у Шкітак Анастасії; 2 “золота” та 3 “срібла” – у Кустарнікової Аліси; “золото” – у Волкова Вадима; 5 “срібл” та 2 “бронзи” – у Мілютіна Ярослава; 2 “срібла” – у Ларіонової Таїсії.

Також зазначається, що збірна команда Дніпропетровської області посіла на чемпіонаті 2 місце!

Вітаємо спортсменів та бажаємо їм нових перемог!

Новости Днепра про Плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 -

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катання.

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Новости Днепра про Плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 - Українська

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