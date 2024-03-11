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Спортсменка из Днепра завоевала «бронзу» турнира мировой серии по дзюдо

Сегодня 15:44
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Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала

Спортсменка из Днепра Елизавета Литвиненко завоевала «бронзу» турнира мировой серии по дзюдо Austria Grand Prix 2024.

Об этом сообщили в отделении Национального олимпийского комитета Украины в Днепропетровской области.

Елизавета поднялась на подиум весовой категории -78 кг. Девушка провела на австрийских татами четыре поединка, в трех победила. В схватке за бронзу наша дзюдоистка одержала верх над бельгийкой Вики Вершаере, заработав две оценки «ваза-ари», — говорится в сообщении.

Отметим, турнир проходил три дня 8-10 марта в Линце (Австрия). В нем приняли участие 528 спортсменов из 78 стран мира.

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала

Также в НОК добавили, что это уже вторая медаль Елизаветы в новом олимпийском сезоне. В феврале она взяла «бронзу» на Большом Шлеме в Баку.

Поздравляем спортсменку и желаем новых побед!

Напомним, ранее мы писали, что днепрянин Михаил Кохан выиграл Кубок Европы по легкой атлетике в метальных дисциплинах.

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