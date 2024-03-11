В Днепре на Победе в «Олимпийском городке» появились необычные деревянные скульптуры (ФОТО)

В Днепре на косе на Победе есть уникальный «Олимпийский городок», который обустроили местные жители.
Там есть все, что нужно для занятий спортом: как обычные тренажеры, которые можно увидеть во многих дворах Днепра, так и самодельные, боксерская груша, стол для тенниса, волейбольная площадка, установлены «олимпийские» кольца для игры с мячом. Также есть свой уголок для любителей йоги.
Подумали местные и о детях — рядом со спортивной площадкой есть детский «уголок». Для малышей там оборудовали шалаши, беседки с игрушками, горки и качели.
Кроме того, этот городок славится своими скульптурами. Ранее мы писали, что здесь есть аналог мотоцикла — очень необычный.
А недавно здесь появились новые деревянные фигуры. Днепряне сделали их из поваленных деревьев. Получилось очень оригинально!
Напомним, ранее мы писали, что на косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО).
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