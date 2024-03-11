В Днепре сегодня в некоторых домах исчезло отопление: причины и адреса

Сегодня, 11 марта, в Днепре в некоторых домах исчезло отопление.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК сейчас обесточена котельная КП «Теплоэнерго». Из-за этого временно приостановлена подача тепла на:
Также из-за проведения аварийно-восстановительных работ на трубопроводе централизованного отопления КП «Теплоэнерго» временно прекращена подача тепла на ул. Максима Дия, 2.
Отмечается, что подачу тепла обещают возобновить в течение дня!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 11 марта будут выключать свет до 17:00: все адреса.
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Александра Лучка
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