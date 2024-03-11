В Днепре сегодня в некоторых домах исчезло отопление: причины и адреса

Придется подождать, пока батареи снова потеплеют!

Сегодня, 11 марта, в Днепре в некоторых домах исчезло отопление.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК сейчас обесточена котельная КП «Теплоэнерго». Из-за этого временно приостановлена подача тепла на:

ул. 152-й Дивизии, 1, 3, 3-А, 5,

просп. Богдана Хмельницкого, 101,107,

ул. Домотканская, 1, 5-А,

ул. Киргизская, 5,

ул. Василия Слипака, 35, 44, 46, 48.

Также из-за проведения аварийно-восстановительных работ на трубопроводе централизованного отопления КП «Теплоэнерго» временно прекращена подача тепла на ул. Максима Дия, 2.

Отмечается, что подачу тепла обещают возобновить в течение дня!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 11 марта будут выключать свет до 17:00: все адреса.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: