Спортсменка із Дніпра виборола “бронзу” турніру світової серії з дзюдо

Спортсменка із Дніпра Єлизавета Литвиненко виборола “бронзу” турніру світової серії з дзюдо Austria Grand Prix 2024.
Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області.
Єлизавета піднялась на подіум вагової категорії -78 кг. Дівчина провела на австрійських татамі чотири поєдинки, в трьох перемогла. У сутичці за бронзу наша дзюдоїстка взяла гору над бельгійкою Вікі Вершаере, заробивши дві оцінки “ваза-арі”, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, турнір проходив три дні 8-10 березня в Лінці (Австрія). У ньому взяли участь 528 спортсменів з 78 країн світу.
Також у НОК додали, що це вже друга медаль Єлизавети в новому олімпійському сезоні. У лютому вона взяла “бронзу” на Великому Шоломі в Баку.
Вітаємо спортсменку та бажаємо нових перемог!
Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянин Михайло Кохан виграв Кубок Європи з легкої атлетики у метальних дисциплінах.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі анонсували проведення свята Колодія.
Доведеться почекати, поки батареї знову потепліють!
Це містечко розташоване на косі на Перемозі, воно користується неабиякою…
Аналітики підрахували, скільки отримують ректори українських вишів.