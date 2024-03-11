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  • Спортсменка із Дніпра виборола “бронзу” турніру світової серії з дзюдо

Спортсменка із Дніпра виборола “бронзу” турніру світової серії з дзюдо

Сьогодні 15:44
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра виборола

Спортсменка із Дніпра Єлизавета Литвиненко виборола “бронзу” турніру світової серії з дзюдо Austria Grand Prix 2024.

Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області.

Єлизавета піднялась на подіум вагової категорії -78 кг. Дівчина провела на австрійських татамі чотири поєдинки, в трьох перемогла. У сутичці за бронзу наша дзюдоїстка взяла гору над бельгійкою Вікі Вершаере, заробивши дві оцінки “ваза-арі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, турнір проходив три дні 8-10 березня в Лінці (Австрія). У ньому взяли участь 528 спортсменів з 78 країн світу.

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра виборола

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра виборола

Також у НОК додали, що це вже друга медаль Єлизавети в новому олімпійському сезоні. У лютому вона взяла “бронзу” на Великому Шоломі в Баку.

Вітаємо спортсменку та бажаємо нових перемог!

Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянин Михайло Кохан виграв Кубок Європи з легкої атлетики у метальних дисциплінах.

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