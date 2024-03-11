У Дніпрі на Перемозі в “Олімпійському містечку” з’явилися незвичайні дерев’яні скульптури (ФОТО)

Це містечко розташоване на косі на Перемозі, воно користується неабиякою популярністю серед місцевих жителів.

У Дніпрі на косі на Перемозі є унікальне “Олімпійське містечко”, яке облаштували місцеві мешканці.

Там є все, що потрібно для занять спортом: як звичайні тренажери, які можна побачити у багатьох дворах Дніпра, так і саморобні, боксерська груша, стіл для тенісу, волейбольний майданчик, встановлені «олімпійські» кільця для гри з м’ячем. Також є свій куточок для любителів йоги.

Подумали місцеві і про дітей – поряд зі спортивним майданчиком є дитячий «куточок». Для малюків там обладнали шалаші, альтанки з іграшками, гірки та гойдалки.

Крім того, це містечко славиться своїми скульптурами. Раніше ми писали, що тут є аналог мотоцикла – дуже незвичайний.

А нещодавно тут з’явилися нові дерев’яні фігури. Дніпряни зробили їх з повалених дерев. Вийшло дуже оригінально!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: