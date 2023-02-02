Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

У Дніпрі на Косі на Перемозі журналісти dnepr.info знайшли незвичайні спортивні та дитячі майданчики.

Коса на Перемозі влітку, це насамперед неофіційний пляж, куди люблять ходити всі мешканці прилеглого житлового масиву і не тільки. Тут багато дерев і є великий піщаний берег, сюди приходять не лише позасмагати, а й порибалити, в тому числі й узимку, погуляти із собакою чи влаштувати пікнік. Місцеві жителі регулярно самоорганізуються та часто влаштовують суботники на Косі та прибирають сміття.

Журналісти dnepr.info знайшли тут незвичайний спортивний майданчик.

Біля річки встановлені як звичайні тренажери, які можна побачити у багатьох дворах Дніпра, так і саморобні.

Тут є боксерська груша, стіл для тенісу, волейбольний майданчик, саморобні штанги. Є також саморобні турніки.

Встановлено альтанки.

Також є саморобна роздягальня для любителів засмагати. Місце для купання також облаштували місцеві ентузіасти.

Дивлячись на це фото, можна зрозуміти, що для любителів йоги на пляжі є свій куточок.

Поряд із спортивним майданчиком є дитячий «куточок».

Для малюків обладнані шалаші.

Є альтанки з іграшками.

Все це знаходиться поряд зі звичайними гірками та гойдалками.

Для птахів обладнані шпаківні, які, очевидно, «охороняють» м’які іграшки.

Встановлено «олімпійські» кільця для гри з м’ячем.

Трапляються зовсім незвичайні експонати.

Наприклад такий аналог мотоцикла.

І дуже незвичайні скульптури.

Багатьом відвідувачем таке облаштування пляжу подобається. Місце це людне, тут можна зустріти багато любителів позайматися на тренажерах.

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