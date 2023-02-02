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Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Сьогодні 14:30
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У Дніпрі на Косі на Перемозі журналісти dnepr.info знайшли незвичайні спортивні та дитячі майданчики.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Коса на Перемозі влітку, це насамперед неофіційний пляж, куди люблять ходити всі мешканці прилеглого житлового масиву і не тільки. Тут багато дерев і є великий піщаний берег, сюди приходять не лише позасмагати, а й порибалити, в тому числі й узимку, погуляти із собакою чи влаштувати пікнік. Місцеві жителі регулярно самоорганізуються та часто влаштовують суботники на Косі та прибирають сміття.

Журналісти dnepr.info знайшли тут незвичайний спортивний майданчик.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Біля річки встановлені як звичайні тренажери, які можна побачити у багатьох дворах Дніпра, так і саморобні.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Тут є боксерська груша, стіл для тенісу, волейбольний майданчик, саморобні штанги. Є також саморобні турніки.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Встановлено альтанки.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Також є саморобна роздягальня для любителів засмагати. Місце для купання також облаштували місцеві ентузіасти.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Дивлячись на це фото, можна зрозуміти, що для любителів йоги на пляжі є свій куточок.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Поряд із спортивним майданчиком є дитячий «куточок».

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Для малюків обладнані шалаші.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Є альтанки з іграшками.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Все це знаходиться поряд зі звичайними гірками та гойдалками.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Для птахів обладнані шпаківні, які, очевидно, «охороняють» м’які іграшки.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Встановлено «олімпійські» кільця для гри з м’ячем.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Трапляються зовсім незвичайні експонати.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Наприклад такий аналог мотоцикла.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

І дуже незвичайні скульптури.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

Багатьом відвідувачем таке облаштування пляжу подобається. Місце це людне, тут можна зустріти багато любителів позайматися на тренажерах.

Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)Українська Новости Днепра про Альтанки, саморобні штанги та турніки: у Дніпрі біля річки є незвичайне спортивне містечко (ФОТО)Русский

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