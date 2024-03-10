Дніпрянин Михайло Кохан виграв Кубок Європи з легкої атлетики у метальних дисциплінах

Дніпрянин Михайло Кохан виборов "золота" на Кубку Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін.

До цього чемпіон з Дніпропетровщини тричі поспіль вигравав молодіжні чемпіонати серії.

Вже у перший день змагань Кохан вирвався вперед — метнув молот на 76.46 метра.

Згодом дніпрянин трохи покращив результат і метнув молот на 76.72 м.

В останній спробі Кохан встановив особистий рекорд сезону і метнув молот на 78.13 метра.

Михайло Кохан (Україна) — 78.13 метра Бенце Халаш (Угорщина) — 76.22 м Крістос Франтцескакіс (Греція) — 74.96 м

Вітаємо нашого чемпіона з перемогою і бажаємо подальших спортивних досягнень!

Нещодавно ми повідомляли про те, що дніпрянка Ярослава Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: