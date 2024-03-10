Дніпрянин Михайло Кохан виграв Кубок Європи з легкої атлетики у метальних дисциплінах

До цього чемпіон з Дніпропетровщини тричі поспіль вигравав молодіжні чемпіонати серії.
Вже у перший день змагань Кохан вирвався вперед — метнув молот на 76.46 метра.
Згодом дніпрянин трохи покращив результат і метнув молот на 76.72 м.
В останній спробі Кохан встановив особистий рекорд сезону і метнув молот на 78.13 метра.
Вітаємо нашого чемпіона з перемогою і бажаємо подальших спортивних досягнень!
Нещодавно ми повідомляли про те, що дніпрянка Ярослава Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 10 березня, на вулиці Далекій сталася аварія.
У Дніпрі вчора ввечері горів житловий будинок.
Пізно ввечері наші оборонці неба знищили два ворожі безпілотники.
Лівий захисник СК Дніпро-1 Василь Кравець змінив прописку на Житомир.