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Дніпрянин Михайло Кохан виграв Кубок Європи з легкої атлетики у метальних дисциплінах

Сьогодні 11:43
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Дніпрянин Михайло Кохан виборов "золота"  на Кубку Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін.

Новости Днепра про Дніпрянин Михайло Кохан виграв Кубок Європи з легкої атлетики у метальних дисциплінах

До цього чемпіон з Дніпропетровщини тричі поспіль вигравав молодіжні чемпіонати серії.

Вже у перший день змагань Кохан вирвався вперед — метнув молот на 76.46 метра.

Згодом дніпрянин трохи покращив результат і метнув молот на 76.72 м.

В останній спробі Кохан встановив особистий рекорд сезону і метнув молот на 78.13 метра.

  1. Михайло Кохан (Україна) — 78.13 метра
  2. Бенце Халаш (Угорщина) — 76.22 м
  3. Крістос Франтцескакіс (Греція) — 74.96 м

Вітаємо нашого чемпіона з перемогою і бажаємо подальших спортивних досягнень!

Нещодавно ми повідомляли про те, що дніпрянка Ярослава Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу.

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