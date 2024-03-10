У Дніпрі на вулиці Далекій сталася ДТП: постраждав водій ВАЗ

Як повідомляє видання Інформатор, водій ВАЗ вилетів на узбіччя. Постраждав водій.
За попередньою інформацією, водій їхав у напрямку дачного кооперативу.
Під час руху у автівки лопнуло колесо, внаслідок чого ВАЗ вилетів на узбіччя.
Водія ушпиталила до лікарні карета швидкої допомоги. На місці працюють слідчі з ДТП.
Рух на дорозі не ускладнений, перекрита лише одна смуга.
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