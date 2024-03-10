Днепрянин Михаил Кохан выиграл Кубок Европы по легкой атлетике в метальных дисциплинах

До этого чемпион по Днепропетровщине трижды подряд выигрывал молодежные чемпионаты серии.
Уже в первый соревновательный день Кохан вырвался вперед — метнул молот на 76.46 метра.
Впоследствии днепрянин немного улучшил результат и метнул молот на 76.72 м.
В последней попытке Кохан установил личный рекорд сезона и метнул молот на 78.13 метра.
Поздравляем нашего чемпиона с победой и желаем дальнейших спортивных достижений!
Недавно мы сообщали, что днепрянка Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира.
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