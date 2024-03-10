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  • Днепрянин Михаил Кохан выиграл Кубок Европы по легкой атлетике в метальных дисциплинах

Днепрянин Михаил Кохан выиграл Кубок Европы по легкой атлетике в метальных дисциплинах

Сегодня 11:43
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Днепрянин Михаил Кохан завоевал "золота" на Кубке Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам.

Новости Днепра про Днепрянин Михаил Кохан выиграл Кубок Европы по легкой атлетике в метальных дисциплинах

До этого чемпион по Днепропетровщине трижды подряд выигрывал молодежные чемпионаты серии.

Уже в первый соревновательный день Кохан вырвался вперед — метнул молот на 76.46 метра.

Впоследствии днепрянин немного улучшил результат и метнул молот на 76.72 м.

В последней попытке Кохан установил личный рекорд сезона и метнул молот на 78.13 метра.

  1. Михаил Кохан (Украина) — 78.13 метра
  2. Бенце Халаш (Венгрия) — 76.22 м
  3. Кристос Франтцескакис (Греция) — 74.96 м

Поздравляем нашего чемпиона с победой и желаем дальнейших спортивных достижений!

Недавно мы сообщали, что днепрянка Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира.

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