На Днепропетровщине мужчина нанес ножевые ранения знакомому

43-летнего мужчину госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
7 марта в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из подъездов на территории Терновского района обнаружили раненого мужчину. Полицейские отделения полиции №5 Криворожского районного управления полиции разыскали и задержали нападающего в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли орудие преступления – нож, – говорится в сообщении полиции.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство.
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