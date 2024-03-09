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На Днепропетровщине мужчина нанес ножевые ранения знакомому

Сегодня 13:20
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В городе Кривой Рог мужчина нанес множественные ножевые ранения потерпевшему.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина нанес ножевые ранения знакомому

43-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

7 марта в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из подъездов на территории Терновского района обнаружили раненого мужчину. Полицейские отделения полиции №5 Криворожского районного управления полиции разыскали и задержали нападающего в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли орудие преступления – нож, – говорится в сообщении полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство.

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