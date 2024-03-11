Зарплаты руководителей ТОП-вузов Украины: кто из ректоров Днепра зарабатывает больше всего

Аналитики подсчитали, сколько получают ректоры украинских вузов.

Портал Слово і діло проверил декларации руководителей 20 самых популярных украинских вузов и подготовил рейтинг годовых зарплат ректоров этих вузов. В исследовании обратили внимание на заработную плату, полученную на основном месте работы в 2022 году.

Хотя самым популярным по количеству поданных заявлений абитуриентов выше Украины остается Львовская политехника, однако ректор этого университета Юрий Бобало в 2022 году задекларировал 1 млн 99,6 тыс. грн зарплаты. Это на миллион меньше лидера рейтинга Виктор Андрущенко — главы НПУ имени Драгоманова в Киеве, который официально заработал на этом посту чуть более 2 млн гривен.

Ректор Киевского политехнического института, занимающего второе место по популярности среди абитуриентов, Михаил Згуровский, задекларировал за 2022 год немного меньшую сумму зарплаты. Его заработок составил 1 млн. 826,2 тыс. грн.

В список попали Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара и его ректор Сергей Оковитый, за 2022 год задекларировавший 557 тысяч гривен зарплаты и получивший 13 место в рейтинге.

В ТОП-20 также попал глава Днепровской политехники Александр Азюковский, который оказался на 16 ступени с годовой официальной зарплатой в размере 460 тысяч гривен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: