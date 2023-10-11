Спортсменка из Днепра вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки 2023

Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки года в Европе по версии European Athletics (Федерация легкой атлетики Европы).
Днепрянка вошла в финальную тройку спортсменок, претендующих на эту награду. Конкурентками Ярославы являются нидерландская бегунья Фемке Бол и испанская спортсменка Мария Перес, дисциплиной которой является спортивная ходьба.
Об этом сообщили на странице European Athletics в соцсети.
Победителя объявят 21 октября на церемонии в Вильнюсе.
Напомним, Магучих с результатом 2,03 м является лидером этого сезона. В этом году Ярослава одержала победу на чемпионате мира на открытом воздухе, «золото» на чемпионате Европы в помещении, стала первой на Европейских играх, а также второй раз подряд выиграла финал «Бриллиантовой лиги».
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