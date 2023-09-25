Ярослава Магучіх із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки року: як проголосувати

Важливий кожен голос!

Дніпровська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх претендує на звання “Найкращої легкоатлетки-2023” за версією European Athletics.

Про це повідомили на ФБ-сторінці НОК України.

В активі 22-річної дніпрянки цього року:

Золото чемпіонату світу;

Золото чемпіонату Європи у приміщенні;

Золото Європейських ігор;

Перемога у фіналі Діамантовохї ліги;

Найкращий результат сезону у світу – 2,03 м.

Як проголосувати:

зробіть репост допису про неї в Twitter;

вподобайте її фото у переліку номінантів на сторінці European Athletics в Facebook або Instagram.

Голосування триватиме до 2 жовтня.

Ім’я переможниці буде оголошено на урочистій церемонії «Golden Tracks» 21 жовтня у Вільнюсі (Литва).

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