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  • Ярослава Магучіх із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки року: як проголосувати

Ярослава Магучіх із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки року: як проголосувати

Сьогодні 08:34
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Важливий кожен голос!

Новости Днепра про Ярослава Магучіх із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки року: як проголосувати

Дніпровська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх претендує на звання “Найкращої легкоатлетки-2023” за версією European Athletics.

Про це повідомили на ФБ-сторінці НОК України.

В активі 22-річної дніпрянки цього року:

  • Золото чемпіонату світу;
  • Золото чемпіонату Європи у приміщенні;
  • Золото Європейських ігор;
  • Перемога у фіналі Діамантовохї ліги;
  • Найкращий результат сезону у світу – 2,03 м.

Як проголосувати:

  • зробіть репост допису про неї в Twitter;
  • вподобайте її фото у переліку номінантів на сторінці European Athletics в Facebook або Instagram.

Голосування триватиме до 2 жовтня.

Ім’я переможниці буде оголошено на урочистій церемонії «Golden Tracks» 21 жовтня у Вільнюсі (Литва).

Новости Днепра про Ярослава Магучіх із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки року: як проголосувати

Новости Днепра про Ярослава Магучіх із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки року: як проголосувати

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Новости Днепра про Ярослава Магучіх із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки року: як проголосуватиУкраїнська

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