Ярослава Магучіх із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки року: як проголосувати

Дніпровська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх претендує на звання “Найкращої легкоатлетки-2023” за версією European Athletics.
Про це повідомили на ФБ-сторінці НОК України.
В активі 22-річної дніпрянки цього року:
Як проголосувати:
Голосування триватиме до 2 жовтня.
Ім’я переможниці буде оголошено на урочистій церемонії «Golden Tracks» 21 жовтня у Вільнюсі (Литва).
Читайте також:
Автор:
Поліція Дніпропетровської області доклала чималих зусиль, щоб вийти на слід…
Підопічні Максимова нарешті здобули 3 очка в УПЛ.
Сьогодні у Дніпрі підліток скоїв самогубство на вулиці Писаржевського.
У центрі міста сьогодні пройшла акція проти "гучних" водіїв на…