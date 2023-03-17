«Снежный барс»: в Днепре скончался легендарный альпинист

Об этом сообщили в сообществе Днепропетровской областной федерации альпинизма и скалолазания.
На 89-м году жизни скончался известный альпинист и писатель Эдуард Аксельрод. Он входил в восьмерку «снежных барсов» Днепропетровщины, которые были известны в советском союзе.
Эдуард Аксельрод был участником и организатором масштабных путешествий в труднодоступные районы Якутии, Камчатки, Саян, Памира и Алтая. Стал мастером спорта, чемпионом Советского Союза по туризму. Он покорил все 7-тысячники бывшего СССР.
Эдуард Аксельрод также издал несколько книг, описав в них свои путешествия.
Напомним, ранее мы сообщали о смерти известного бизнесмена и нардепа Виктора Веретенникова.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в качестве домашних животных продают не только собак,…
Днепр 100 лет назад мог похвастаться красивыми домами в разных…
В Днепре снова нет воды.
В среду, 15 марта, около 17:30 в магазине "Алло" на…
В Днепре в качестве домашних животных продают не только собак, кошек, птиц или рыб, но и различных экзотических ящериц, крабов и даже сурикатов. Выглядят такие будущие домашние питомцы весьма необычно. Журналисты dnepr.info собрали подборку экзотических домашних «животных», которых продают в…
В начале полномасштабного вторжения рф в Днепре и области гражданским предоставили оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть вернула оружие. Остальные – оставили «на руках».
Предварительно, на теле не обнаружены телесные повреждения.
Днепр 100 лет назад мог похвастаться красивыми домами в разных архитектурных стилях, но большая часть фасадов зданий с лепнинами, беседками, портиками и эркерами были «упрощены» по тогдашней «моде» 1950-1960-х годов и теперь как они выглядели можно узнать только на фото.
В Днепре снова нет воды.
В среду, 15 марта, около 17:30 в магазине "Алло" на улице 20-летия Победы 63-летний мужчина устроил стрельбу.
В Днепре во время ДТП травмировался курьер.
В Никополе женщина избила свою мать.
Будьте осторожны на дорогах!
Днепрян испугала стая собак.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!