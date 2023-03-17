«Снежный барс»: в Днепре скончался легендарный альпинист

В Днепре ушел из жизни известный альпинист.

Об этом сообщили в сообществе Днепропетровской областной федерации альпинизма и скалолазания.

На 89-м году жизни скончался известный альпинист и писатель Эдуард Аксельрод. Он входил в восьмерку «снежных барсов» Днепропетровщины, которые были известны в советском союзе.

Эдуард Аксельрод был участником и организатором масштабных путешествий в труднодоступные районы Якутии, Камчатки, Саян, Памира и Алтая. Стал мастером спорта, чемпионом Советского Союза по туризму. Он покорил все 7-тысячники бывшего СССР.

Эдуард Аксельрод также издал несколько книг, описав в них свои путешествия.

Напомним, ранее мы сообщали о смерти известного бизнесмена и нардепа Виктора Веретенникова.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: