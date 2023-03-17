“Сніжний барс”: у Дніпрі помер легендарний альпініст

Про це повідомили в спільноті Дніпропетровської обласної федерації альпінізму та скелелазіння пам’ять.
На 89-ому році життя помер відомий альпініст та письменник Едуард Аксельрод. Він входив до вісімки “сніжних барсів” Дніпропетровщини, які були відомі в радянському союзі.
Едуард Аксельрод був учасником та організатором масштабних подорожей до важкодоступних районів Якутії, Камчатки, Саян, Паміру та Алтаю. Став майстром спорту, чемпіоном Радянського Союзу з туризму. Він покорив всі 7-тисячники колишнього СРСР.
Едуард Аксельрод також видав декілька книг, де описав свої подорожі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про смерть відомого бізнесмена та нардепа Віктора Веретенникова.
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