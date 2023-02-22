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Снесенная больница Красного Креста и исторический музей Днепра имеют общую тайну

Сегодня 12:43
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Многие известные и до сих пор знаковые здания города были возведены еще в начале прошлого века. Часть из них продолжает «рассказывать» горожанам истории – свои и Днепра, а части уже не существует. В разное время формированием внешнего вида Днепра занимались разные архитекторы. Среди них – и Георгий Панафутин, работавший над домами, больницами и музеями города.

Новости Днепра про Снесенная больница Красного Креста и исторический музей Днепра имеют общую тайну

В Днепр Георгий Панафутин переехал в 1898 году. Сначала работал в Управлении железной дороги. Создал проект вокзала на станции Пятихатки и проекты нескольких построек на станции Нижнеднепровск. Параллельно преподавал в Высшем горном училище, обучая студентов архитекторскому делу.

Первой работой архитектора именно в Днепре был нынешний исторический музей им. Д. Яворницкого. В то время музей сравнивали с греческим храмом, потому что он был очень похож на него. В начале прошлого века, в 1905 году, когда был возведен музей, он выглядел довольно необычно среди незастроенного пространства Соборной площади. В 1970-х годах здание было реконструировано. С фасада исчезла большая часть декора.

Новости Днепра про Снесенная больница Красного Креста и исторический музей Днепра имеют общую тайну

Также Панафутину приписывают авторство проекта второго корпуса музея Поля, строительство которого началось в 1914 году. Хотя официального подтверждения этого нет, но здания очень похожи по стилю и композиции.

Еще одно наиболее известное творение зодчего – это больница Красного Креста. Сейчас она снесена. Построенный в 1910 году комплекс занимал целый квартал улицы Первозвановской. В то время это была передовая больница города. Там было открыто много новых для того времени для отделений, палаты вмещали достаточное количество пациентов.

Новости Днепра про Снесенная больница Красного Креста и исторический музей Днепра имеют общую тайну

Кроме того, хотя Георгий Панафутин не проектировал здание Главпочтамта, но сделал вклад в его строение. Когда началось строительство, во время рытья котлована оказалось, что на выбранном месте есть плавуны. Тогда архитектор предложил сделать для постройки «подушку» из щебня и бутовых камней.

Еще одним зданием, которое может быть проектом архитектора, является дом Мизко в центре города. Документов, что именно Панафутий создал дом, нет, но декоративная отделка на уровне этажей в этом доме такая же, как была на корпусе исторического музея и станции в Пятихатках.

Новости Днепра про Снесенная больница Красного Креста и исторический музей Днепра имеют общую тайну

 

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Новости Днепра про Снесенная больница Красного Креста и исторический музей Днепра имеют общую тайнуУкраїнська Новости Днепра про Снесенная больница Красного Креста и исторический музей Днепра имеют общую тайнуРусский

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