Снесенная больница Красного Креста и исторический музей Днепра имеют общую тайну

Многие известные и до сих пор знаковые здания города были возведены еще в начале прошлого века. Часть из них продолжает «рассказывать» горожанам истории – свои и Днепра, а части уже не существует. В разное время формированием внешнего вида Днепра занимались разные архитекторы. Среди них – и Георгий Панафутин, работавший над домами, больницами и музеями города.

В Днепр Георгий Панафутин переехал в 1898 году. Сначала работал в Управлении железной дороги. Создал проект вокзала на станции Пятихатки и проекты нескольких построек на станции Нижнеднепровск. Параллельно преподавал в Высшем горном училище, обучая студентов архитекторскому делу.

Первой работой архитектора именно в Днепре был нынешний исторический музей им. Д. Яворницкого. В то время музей сравнивали с греческим храмом, потому что он был очень похож на него. В начале прошлого века, в 1905 году, когда был возведен музей, он выглядел довольно необычно среди незастроенного пространства Соборной площади. В 1970-х годах здание было реконструировано. С фасада исчезла большая часть декора.

Также Панафутину приписывают авторство проекта второго корпуса музея Поля, строительство которого началось в 1914 году. Хотя официального подтверждения этого нет, но здания очень похожи по стилю и композиции.

Еще одно наиболее известное творение зодчего – это больница Красного Креста. Сейчас она снесена. Построенный в 1910 году комплекс занимал целый квартал улицы Первозвановской. В то время это была передовая больница города. Там было открыто много новых для того времени для отделений, палаты вмещали достаточное количество пациентов.

Кроме того, хотя Георгий Панафутин не проектировал здание Главпочтамта, но сделал вклад в его строение. Когда началось строительство, во время рытья котлована оказалось, что на выбранном месте есть плавуны. Тогда архитектор предложил сделать для постройки «подушку» из щебня и бутовых камней.

Еще одним зданием, которое может быть проектом архитектора, является дом Мизко в центре города. Документов, что именно Панафутий создал дом, нет, но декоративная отделка на уровне этажей в этом доме такая же, как была на корпусе исторического музея и станции в Пятихатках.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: