Гном-мечтатель, прообраз Baby Born и «Золушка»: какие игрушки раньше делали в Днепре

30 лет назад в Днепре ежегодно производили миллион различных детских игрушек. Куклы продавались не только в местных торговых точках, но и в магазинах других стран, таких как Бельгия и Франция.

В 1968 году в Днепре начался выпуск пластмассовых, мягких, деревянных и металлических изделий для детей. Производили их на местном заводе-комбинате. Спустя несколько лет в комбинате уже два цена трудились над производством различных кукол и зайчиков и к 1983 году выпуск пластмассовых игрушек достиг почти миллиона штук, это было более 90 наименований разной продукции. Куклы из Днепра продавали даже в странах Европы: Франции, Бельгии и других.

Интересно, что цвет глаз кукол менялся раз в квартал. Например, три месяца выпускали кукол только с карими глазами, а следующие три – с голубыми. Такая же ситуация была и с одеждой, и с цветом волос кукол.

На комбинате были отдельные цеха, где делали туфельки, глаза, ресницы, парики, шилась одежда, собирались части «тела» куклы. Каждой кукле давали свое имя. Например, прообраз современной Baby Born — куколку в «конвертике» с сосочкой и бутылочкой звали «Женя», были кукли «Света», с рыжими волосами, выпускали блондинку «Лину» и брюнетку «Зою».

Также была серия кукол в честь мультяшных персонажей, например, кукла «Красная шапочка», «Золушка».

Делали кукол и в национальных костюмах – «Украинка».

Отдельно делали пластиковые и резиновые игрушки, по типу Карлсона и различных гномиков: «Мечтателя», «Добрячка», «Большого».

Также производили детские новогодние маски, совочки, лейки и формы для игры в песочнице.

Мягким игрушкам-зверькам также давали имена.

Комбинат игрушек давно прекратил свое существование, от него в Днепре осталось только название остановки.

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