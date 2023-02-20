Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

В эти выходные для украинцев стал доступен сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Это такой чат-бот, который может отвечать на любой вопрос пользователей, собирая информацию из интернет-пространства и компонуя ее в готовый текст. Вопросы ему можно задавать любые: от написания кода для программы до советов при проведении сложной медицинской операции. Но иногда бот отвечает неправильно, ошибается, так что доверять ему полностью не стоит.

А еще знания «машины» ограничены только 2021 годом, хотя она и понимает, что сейчас февраль 2023 года и имеет некоторые отрывочные знания о том, что было в 2022 году. Также он может иногда не отвечать на вопросы, потому что имеет «ограниченную базу знаний».

Как зарегистрироваться

Чтобы начать пользоваться искусственным интеллектом, нужно сначала зарегистрироваться на сайте OpenAI, сделать это можно через собственную почту или сервис Googlе. Затем необходимо пройти регистрацию с помощью номера телефона и ввести полученный в смс-код и доступ к ChatGPT открыт. Важно, во время вопроса: «для чего собираетесь использовать чат-бот» дать ответ: «для собственного интереса».

После этого можно начинать общение с искусственным интеллектом. Искать настройки, чтобы «переключить» разговор на тот или иной язык – не стоит. Он понимает любой язык. Вопросы можно задавать сразу.

Интервью о Днепре

Журналисты dnepr.info пообщались с ChatGPT и узнали, что он знает о Днепре.

В качестве иллюстраций мы использовали «работу» нейросети Midjourney.

В частности, он считает, что самым популярным местом в Днепре является парк Шевченко и почему-то называет его «Шевченковский гай», и описывает как место, где много велосипедных и беговых дорожек, площадок для футбола и баскетбола, а также есть водоемы.

Кроме того, ChatGPT считает одними из известных личностей Днепра певцов Святослава Вакарчука и Виталия Козловского.

А вот с политическими деятелями интеллект почти угадал, мэром города действительно является Борис Филатов, но машина немного ошиблась с датами и политическими партиями, а также другими должностями Бориса Филатова.

Поэтому, про мера мы решили уточнить и получили совсем неожиданный ответ.

Самой красивой площадью города ChatGPT считает Европейскую и неизвестный в Днепре парк под названием «Глобино».

Наиболее известным жителем Днепра интеллект считает космонавтов Леонида Каденюка и Игоря Курчатова.

А вот на самые болезненные вопросы: когда будет закончено строительство метро в городе или когда снова откроют самый популярный ресторан быстрого питания, машина дать ответа не может.

Как и на вопрос будет ли еще карантин из-за коронавируса в Днепре или когда закончится полномасштабная война в Украине (напомним, ChatGPT ограничен только данными о 2021 годе).

Не может ничего сказать искусственный интеллект и о том, когда люди в Днепре перестанут уродовать остановочные комплексы. Но знает, какие популярные магазина в городе.

Самым популярным видом транспорта ChatGPT называет автомобили и говорит, что люди в Днепре не любят маршрутки из-за того, что они слишком переполнены, у них нет кондиционеров и «ограниченное пространство для ног».

Среди главных проблем Днепра ChatGPT называет транспортные пробки, общественный транспорт и экологию.

Спросили мы также и что ждет Днепр в будущем. Ответ был довольно позитивным.

Что ж, будем надеяться, что так и будет.

Описать точный облик жителя города он не может, а вот нейросеть Midjourney может.

А вот так по мнению нейросети Midjourney выглядят типичные жители Днепра.

Разных возрастов.

А так – его жительницы.

И так тоже.

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