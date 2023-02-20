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Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Сегодня 14:41
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В эти выходные для украинцев стал доступен сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Это такой чат-бот, который может отвечать на любой вопрос пользователей, собирая информацию из интернет-пространства и компонуя ее в готовый текст. Вопросы ему можно задавать любые: от написания кода для программы до советов при проведении сложной медицинской операции. Но иногда бот отвечает неправильно, ошибается, так что доверять ему полностью не стоит.

 

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

А еще знания «машины» ограничены только 2021 годом, хотя она и понимает, что сейчас февраль 2023 года и имеет некоторые отрывочные знания о том, что было в 2022 году. Также он может иногда не отвечать на вопросы, потому что имеет «ограниченную базу знаний».

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Как зарегистрироваться

Чтобы начать пользоваться искусственным интеллектом, нужно сначала зарегистрироваться на сайте OpenAI, сделать это можно через собственную почту или сервис Googlе. Затем необходимо пройти регистрацию с помощью номера телефона и ввести полученный в смс-код и доступ к ChatGPT открыт. Важно, во время вопроса: «для чего собираетесь использовать чат-бот» дать ответ: «для собственного интереса».

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

После этого можно начинать общение с искусственным интеллектом. Искать настройки, чтобы «переключить» разговор на тот или иной язык – не стоит. Он понимает любой язык. Вопросы можно задавать сразу.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Интервью о Днепре

Журналисты dnepr.info пообщались с ChatGPT и узнали, что он знает о Днепре.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

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В качестве иллюстраций мы использовали «работу» нейросети Midjourney.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

В частности, он считает, что самым популярным местом в Днепре является парк Шевченко и почему-то называет его «Шевченковский гай», и описывает как место, где много велосипедных и беговых дорожек, площадок для футбола и баскетбола, а также есть водоемы.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Кроме того, ChatGPT считает одними из известных личностей Днепра певцов Святослава Вакарчука и Виталия Козловского.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

А вот с политическими деятелями интеллект почти угадал, мэром города действительно является Борис Филатов, но машина немного ошиблась с датами и политическими партиями, а также другими должностями Бориса Филатова.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Поэтому, про мера мы решили уточнить и получили совсем неожиданный ответ.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Самой красивой площадью города ChatGPT считает Европейскую и неизвестный в Днепре парк  под названием «Глобино».

Наиболее известным жителем Днепра интеллект считает космонавтов Леонида Каденюка и Игоря Курчатова.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

А вот на самые болезненные вопросы: когда будет закончено строительство метро в городе или когда снова откроют самый популярный ресторан быстрого питания, машина дать ответа не может.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Как и на вопрос будет ли еще карантин из-за коронавируса в Днепре или когда закончится полномасштабная война в Украине (напомним, ChatGPT ограничен только данными о 2021 годе).

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Не может ничего сказать искусственный интеллект и о том, когда люди в Днепре перестанут уродовать остановочные комплексы. Но знает, какие популярные магазина в городе.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Самым популярным видом транспорта ChatGPT называет автомобили и говорит, что люди в Днепре не любят маршрутки из-за того, что они слишком переполнены, у них нет кондиционеров и «ограниченное пространство для ног».

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Среди главных проблем Днепра ChatGPT называет транспортные пробки, общественный транспорт и экологию.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Спросили мы также и что ждет Днепр в будущем. Ответ был довольно позитивным.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Что ж, будем надеяться, что так и будет.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Описать точный облик жителя города он не может, а вот нейросеть Midjourney может.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

А вот так по мнению нейросети Midjourney выглядят типичные жители Днепра.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

Разных возрастов.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

А так – его жительницы.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

И так тоже.

Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянина

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Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянинаУкраїнська Новости Днепра про Интервью со штучным иинтеллектом: когда достроят метро, как будет выглядеть Днепр будущего и портрет типичного днепрянинаРусский

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