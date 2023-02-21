Разлом щита и остатки тоннеля: какие секреты таит склон парка Шевченко в Днепре

На Монастырский остров в Днепре сегодня можно добраться только двумя способами – вплавь на лодке или байдарке, или по мосту, который ведет от парка Шевченко. Когда мост еще не был возведен, попасть на остров можно было по воде. Но большинство при этом использовали не лодки, а просто переходили этот участок реки.

По данным историков, да и как можно увидеть на старых фото Днепра, путь от нынешнего парка Шевченко до Монастырского острова проходил по мелководью и реку можно было перейти. Но после сооружения ДнепроГЭС воды тут стало больше и «тропа» исчезла, а в 1956 году уже был построен мост.

Пока не было моста и набережной, парк Шевченко заканчивался скалами, спустившись с которых можно было попасть на берег реки. Рыбаки и любители отдыха на воде «парковали» тут свои лодки.

Согласно местным легендам, на склоне парка Шевченко начинается разлом кристаллического щита. У этой легенды есть научное обоснование. Все дело в том, что страна находится на так называемом Украинском щите, состоящем из гранита, сланца, базальта, кварцита, урана, графита и других ископаемых. Говоря простым языком, благодаря этому щиту сейчас в украинских городах и добывают руду, гранит и тп. Около двух миллионов лет назад произошел разлом этого щита, воды Днепра прорвались сквозь него и образовали полноводную реку и пороги. И вот как раз разлом этого щита начинается у склонов парка и проходит под мостом на Монастырский остров.

Сами скалы – это часть плиты кристаллического щита, она «лежит» под углом и постепенно снижается, образуя гору и низину.

После возведения моста скалы парка стали использоваться как «тренажер» любителями скалолазания.

До сих пор в теплое время года можно увидеть, как они покоряют вершину в несколько десятков метров под гул проезжающих мимо машин.

А любители наскальной «живописи» оставляют на горе, ведущей к парку, и опоре моста свои признания и рисунки.

Место разлома щита обладает мощной энергетикой и если стоять рядом с ним и загадать желание, то оно обязательно должно сбыться.

Очень интересная деталь, недалеко от разлома щита можно увидеть остатки старого тоннеля, который вероятно мог быть пробит или образован в скале около двух сотен лет назад и спустя время использовался как канализация, тут даже были проведены коммуникации, но сейчас он засыпан и доступа туда нет.

старые фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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