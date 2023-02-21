Разлом щита и остатки тоннеля: какие секреты таит склон парка Шевченко в Днепре

По данным историков, да и как можно увидеть на старых фото Днепра, путь от нынешнего парка Шевченко до Монастырского острова проходил по мелководью и реку можно было перейти. Но после сооружения ДнепроГЭС воды тут стало больше и «тропа» исчезла, а в 1956 году уже был построен мост.
Пока не было моста и набережной, парк Шевченко заканчивался скалами, спустившись с которых можно было попасть на берег реки. Рыбаки и любители отдыха на воде «парковали» тут свои лодки.
Согласно местным легендам, на склоне парка Шевченко начинается разлом кристаллического щита. У этой легенды есть научное обоснование. Все дело в том, что страна находится на так называемом Украинском щите, состоящем из гранита, сланца, базальта, кварцита, урана, графита и других ископаемых. Говоря простым языком, благодаря этому щиту сейчас в украинских городах и добывают руду, гранит и тп. Около двух миллионов лет назад произошел разлом этого щита, воды Днепра прорвались сквозь него и образовали полноводную реку и пороги. И вот как раз разлом этого щита начинается у склонов парка и проходит под мостом на Монастырский остров.
Сами скалы – это часть плиты кристаллического щита, она «лежит» под углом и постепенно снижается, образуя гору и низину.
После возведения моста скалы парка стали использоваться как «тренажер» любителями скалолазания.
До сих пор в теплое время года можно увидеть, как они покоряют вершину в несколько десятков метров под гул проезжающих мимо машин.
А любители наскальной «живописи» оставляют на горе, ведущей к парку, и опоре моста свои признания и рисунки.
Место разлома щита обладает мощной энергетикой и если стоять рядом с ним и загадать желание, то оно обязательно должно сбыться.
Очень интересная деталь, недалеко от разлома щита можно увидеть остатки старого тоннеля, который вероятно мог быть пробит или образован в скале около двух сотен лет назад и спустя время использовался как канализация, тут даже были проведены коммуникации, но сейчас он засыпан и доступа туда нет.
старые фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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