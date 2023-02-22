Знесена лікарня Червоного Хреста та історичний музей Дніпра мають спільну таємницю

Багато відомих та досі знакових будівель міста були зведені ще на початку минулого століття. Частина з них досі продовжує «розповідати» містянам історії – свої та Дніпра, а частини вже не існує. В різні часи формуванням зовнішнього вигляду Дніпра займались різні архітектори. Серед них – і Георгій Панафутін, що працював над вокзалами і музеями міста.

До Дніпра Георгій Панафутін переїхав у 1898 році. Спочатку працював в Управлінні залізної дороги. Створив проєкт вокзалу на станції Пятихатки та декількох будівель на станції Нижньодніпровськ. Паралельно викладав у Вищому гірничому училищі, навчаючи студентів архітектурі.

Першою роботою архітектора саме у Дніпрі став нинішній історичний музей ім. Д. Яворницкого. На той час музей порівнювали з грецьким храмом, бо він був на нього дуже схожий. На початку минулого століття, у 1905 році, коли саме був зведений музей він виглядав досить незвично серед незабудованого простору Соборної площі. У 1970-х роках будівля була реконструйована. З фасаду зникла більша частина декору.

Також Панафутіну приписують авторство проєкту другого корпусу музею Поля, будівництво якого почалось у 1914 році. Хоча офіційного підтвердження цього немає, але будівлі були дуже схожі за стилем та композицією.

Ще одне найбільш відоме творіння зодчого – це лікарня Червоного Хреста. Нині вона знесена. Побудований у 1910 роках комплекс займав цілий квартал вулиці Первозванівської. На той час це була передова лікарня міста. Там було відкрито багато нових на той час для міста відділень, палати вміщували достатню кількість пацієнтів.

Окрім цього, хоча Георгій Панафутін не проєктував будівлю Головпоштамта, але зробив вклад в його будову. Коли розпочалось будівництво, під час риття котловану виявилось, що на вибраному місці є плавуни. Тоді архітектор запропонував зробити для будівлі «подушку» з щебня та бутового каміння.

Ще однією будівлею, яка може бути проєктом архітектора є будинок Мізко в центрі міста. Документів, що саме Панафутій створив будинок немає, але декоративне оздоблення на рівні поверхів в цьому домі таке саме як було на корпусі історичного музею та станції у Пятихатках.

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