Деревянная лавка и острые «списы»: как выглядел экстремальный аттракцион в парке Шевченко в Днепре в 1900 году (ФОТО)

Жители Днепра более 100 лет назад очень любили экстремальный отдых. В сети появились фотографии одной из первых каруселей города, установленной в нынешнем парке Шевченко.

Своим внешним видом конструкция напоминала нынешние разнообразные аттракционы, где человека, сидящего в кабинке или на кресле, почти переворачивают вверх ногами.

Конструкция была сделана из дерева. На карусели за раз могло поместиться до четырех пар человек. Работал аттракцион по принципу весов. Одна кабинка опускалась вниз, другая поднималась.

Кабинка была закреплена таким образом, что могла качаться в воздухе. Люди находившись на высоте несколько метров от земли и раскачаливались, сидя на скамейке со спинкой. Чтобы запустить аттракцион, работник забирался на конструкцию и в начале раскачивал его вручную. За каждым подобным аттракционом были закреплены свои «сотрудники». Посетители аттракциона могли оторваться от земли до 5-10 метров, в зависимости от конфигурации модели.

Снаружи конструкция выглядела очень необычно, потому что ряды с сиденьями крепились к двум острым «пикам», и все это походило скорее на конструкцию какого-то оружия, а не на аттракцион развлечений.

Впервые такие установки появились в Америке, а оттуда «переехали» в Германию, где стали безумно популярными и таким образом один из аттракционов добрался до Днепра в 1900 году.

Такие аттракционы были не очень безопасными, потому что крепления на скамейках были не надежны, человек мог выпасть и травмироваться, поэтому любителям катания нужно было держаться очень крепко за поручни. А еще существовали ограничения: очень худой или маленький человек, в частности ребенок, не имел права кататься на этой карусели. Правила ввели после того, как в США 7-летний мальчик катался на такой карусели, не удержался и выпал со своего места. От полученных травм он скончался.

фото: группа «Ностальгия по Днепру»

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