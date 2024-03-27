Смертельная драка возле вокзала в Днепре: комментарий полиции

26 марта около 23:50 в полицию поступило сообщение об обнаружении мужчины без признаков жизни возле железнодорожного вокзала Днепра.
Как выяснили правоохранители, во время ссоры нападавший ударил потерпевшего по лицу, после чего пострадавший упал на тротуар. От полученных травм он скончался.
Полицейские задержали злоумышленника сразу после совершения преступления. Им оказался 34-летний ранее судимый житель соседней области.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
27 марта мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок до 10 лет. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина обиделся на жену и сообщил о минировании собственного дома.
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Александра Лучка
Автор:
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