Смертельна бійка біля вокзалу у Дніпрі: коментар поліції

Зловмисника затримали одразу після скоєння злочину.

26 березня близько 23:50 до поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка без ознак життя біля залізничного вокзалу Дніпра.

Як з’ясували правоохоронці, під час сварки нападник вдарив потерпілого по обличчю, після чого постраждалий впав на тротуар. Від отриманих травм він помер.

Поліцейські затримали зловмисника одразу після скоєння злочину. Ним виявився 34-річний раніше судимий мешканець сусідньої області.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

27 березня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до 10 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік образився на дружину та повідомив про замінування власного будинку.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: