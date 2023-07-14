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  • Слияние университетов Днепра: в строительной академии прокомментировали новости о реорганизации вуза

Слияние университетов Днепра: в строительной академии прокомментировали новости о реорганизации вуза

Сегодня 21:11
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В строительной академии высказались по поводу новостей о реорганизации вуза.

Новости Днепра про Слияние университетов Днепра: в строительной академии прокомментировали новости о реорганизации вуза

На днях в МОН сообщили, что в Днепре объединят три университета. Речь шла об Украинском государственном химико-технологическом университете и Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Эти вузы присоединят к Украинскому государственному университету науки и технологий.

После этих новостей педагоги занервничали. В МОН отметили, что эти вузы никто закрывать не будет, а студенты продолжат обучение по своим специальностям, но уже в новом университете. Однако это не сильно успокоило персонал и соискателей образования, которые заподозрили, что за термином реорганизация в действительности кроется ликвидация вузов.

Эту ситуацию прокомментировали в строительной академии.

Руководство вуза утверждает, что реорганизация не означает ликвидацию учебного заведения. Академия продолжит свою работу. ВУЗ будет набирать и обучать студентов, выдавать дипломы.

Об этом сообщила администрация Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры на Facebook-странице вуза.

Мы призываем коллектив, студентов, поступающих спокойно отнестись к распоряжению Кабмина Украины. Реорганизация не означает ликвидация, — говорится в сообщении.

Ректорат отметил, что вузу уже увеличили количество бюджетных мест. Начат набор учеников в Научно-технический лицей цифровых технологий и дизайна.

Что предшествовало

Напомним, решение о реорганизации вузов было принято опираясь на Стратегию развития высшего образования в Украине на 2022-2032 годы. В этот период МОН планирует модернизировать систему университетов. Глава цель – сделать так, чтобы вузы готовили специалистов, которые действительно нужны на рынке труда.

По словам министра образования Оксена Лисового, на базе четырех малых вузов появится мощный университет с обновленным руководством, разносторонними возможностями для развития образовательных программ (в том числе дуальной формы) и скученным научным потенциалом.

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