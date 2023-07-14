Слияние университетов Днепра: в строительной академии прокомментировали новости о реорганизации вуза

На днях в МОН сообщили, что в Днепре объединят три университета. Речь шла об Украинском государственном химико-технологическом университете и Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Эти вузы присоединят к Украинскому государственному университету науки и технологий.
После этих новостей педагоги занервничали. В МОН отметили, что эти вузы никто закрывать не будет, а студенты продолжат обучение по своим специальностям, но уже в новом университете. Однако это не сильно успокоило персонал и соискателей образования, которые заподозрили, что за термином реорганизация в действительности кроется ликвидация вузов.
Эту ситуацию прокомментировали в строительной академии.
Руководство вуза утверждает, что реорганизация не означает ликвидацию учебного заведения. Академия продолжит свою работу. ВУЗ будет набирать и обучать студентов, выдавать дипломы.
Об этом сообщила администрация Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры на Facebook-странице вуза.
Мы призываем коллектив, студентов, поступающих спокойно отнестись к распоряжению Кабмина Украины. Реорганизация не означает ликвидация, — говорится в сообщении.
Ректорат отметил, что вузу уже увеличили количество бюджетных мест. Начат набор учеников в Научно-технический лицей цифровых технологий и дизайна.
Напомним, решение о реорганизации вузов было принято опираясь на Стратегию развития высшего образования в Украине на 2022-2032 годы. В этот период МОН планирует модернизировать систему университетов. Глава цель – сделать так, чтобы вузы готовили специалистов, которые действительно нужны на рынке труда.
По словам министра образования Оксена Лисового, на базе четырех малых вузов появится мощный университет с обновленным руководством, разносторонними возможностями для развития образовательных программ (в том числе дуальной формы) и скученным научным потенциалом.
Читайте также:
Автор:
В Днепре снова будет жарко.
В пятницу, 14 июля, в Днепре произошло ДТП с грузовиком.
Появилась дата окончательного открытия обновленной Успенской площади в Днепре.
Раньше в Днепре основными питейными заведениями были не рестораны, а…
В Днепре снова будет жарко.
В пятницу, 14 июля, в Днепре произошло ДТП с грузовиком.
Появилась дата окончательного открытия обновленной Успенской площади в Днепре.
Нужна ваша помощь!
Раньше в Днепре основными питейными заведениями были не рестораны, а пивбары. В них любили проводить время в том числе и студенты. Некоторые из таких заведений находились неподалеку учебных заведений. Купить там можно было пиво не только в кружке, но и…
В Синельниковском районе из воды вытащили утопленника.
Кабинет Министров Украины может поднять минимальные цены на алкоголь.
В ночь на 14 июля Кривой Рог пережил атаку беспилотниками.
Поздравляем наших спортсменов!
В Днепре в помощи неравнодушных людей нуждается кошка Лапка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!