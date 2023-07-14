Злиття університетів Дніпра: у будівельній академії прокоментували новини про реорганізацію вишу

Днями в МОН повідомили, що в Дніпрі об’єднають три університети. Мова йшла про Український державний хіміко-технологічний університет та Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Ці виші приєднають до Українського державного університету науки та технологій.
Після цих новин освітяни занервували. У МОН зазначили, що ці ВНЗ ніхто закривати не буде, а студенти продовжать навчання на своїх спеціальностях, але вже в новому університеті. Проте це не сильно заспокоїло персонал та здобувачів освіти, які запідозрили, що за терміном реорганізація насправді криється ліквідація ВНЗ.
Цю ситуацію прокоментували в будівельній академії.
Керівництво вишу стверджує, що реорганізація не означає ліквідацію навчального закладу. Академія продовжить свою роботу. ВНЗ буде набирати і навчати студентів, видавати дипломи.
Про це повідомила адміністрація Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на Facebook-сторінці ВНЗ.
Ми закликаємо колектив, студентів, вступників спокійно поставитись до розпорядження Кабміну України. Реорганізація не означає ліквідація, – йдеться у повідомленні.
Ректорат зазначив, що вишу вже збільшили кількість бюджетних місць. Також почато набір учнів у Науково-технічний ліцей цифрових технологій та дизайну.
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