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Злиття університетів Дніпра: у будівельній академії прокоментували новини про реорганізацію вишу

Сьогодні 21:11
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У будівельній академії висловилися щодо новин про реорганізацію вишу.

Новости Днепра про Злиття університетів Дніпра: у будівельній академії прокоментували новини про реорганізацію вишу

Днями в МОН повідомили, що в Дніпрі об’єднають три університети. Мова йшла про Український державний хіміко-технологічний університет та Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Ці виші приєднають до Українського державного університету науки та технологій. 

Після цих новин освітяни занервували. У МОН зазначили, що ці ВНЗ ніхто закривати не буде, а студенти продовжать навчання на своїх спеціальностях, але вже в новому університеті. Проте це не сильно заспокоїло персонал та здобувачів освіти, які запідозрили, що за терміном реорганізація насправді криється ліквідація ВНЗ.

Цю ситуацію прокоментували в будівельній академії. 

Керівництво вишу стверджує, що реорганізація не означає ліквідацію навчального закладу. Академія продовжить свою роботу. ВНЗ буде набирати і навчати студентів, видавати дипломи. 

Про це повідомила адміністрація Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на Facebook-сторінці ВНЗ.

Ми закликаємо колектив, студентів, вступників спокійно поставитись до розпорядження Кабміну України. Реорганізація не означає ліквідація, – йдеться у повідомленні. 

Ректорат зазначив, що вишу вже збільшили кількість бюджетних місць. Також почато набір учнів у Науково-технічний ліцей цифрових технологій та дизайну.

Що передувало

Нагадаємо, рішення про реорганізацію ВНЗ прийняли спираючись на Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. За цей період МОН планує модернізувати систему університетів. Голова мета – зробити так, щоб виші готували фахівців, які справді потрібні на ринку праці. 
 
За словами міністра освіти Оксена Лісового, на базі чотирьох малих ВНЗ з’явиться потужний університет з оновленим керівництвом, різнобічними можливостями для розвитку освітніх програм (зокрема дуальної форми) і скупченим науковим потенціалом. 
 

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Новости Днепра про Злиття університетів Дніпра: у будівельній академії прокоментували новини про реорганізацію вишуУкраїнська Новости Днепра про Злиття університетів Дніпра: у будівельній академії прокоментували новини про реорганізацію вишуРусский

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