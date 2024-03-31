Слышали звуки «схватки»: еще в одном районе Днепра видели лису, которая может болеть бешенством

Еще в одном из районов Днепра заметили лисичку, которая может болеть бешенством.
Об этом сообщили местные жители.
По словам Наталии, которая живет в Приднепровске, лису видели по улице Марии Примаченко в пятницу, 29 марта. Днепрянка говорит, что люди слышали звуки «схватки» и зверский крик.
Это произошло незадолго после утренних взрывов. Женщина пыталась сообщить об этом случае госслужбы, но в тот день дозвониться не удалось. Днепрянка предупреждает соседей о появлении лисы, так как она может напасть на домашних животных.
Напомним, в Днепре по Игрени бегала лиса, которая может болеть бешенством. Животное бросалось на домашних собак.
Из-за войны в Днепропетровской области значительно возросла популяция лис. Животные вынуждены селиться поближе к большим городам, из-за боевых действий в соседних областях, откуда они и мигрируют.
Рыжие лисы – одни из основных переносчиков этого заболевания. Ветеринары говорят, что если животное не побоялось подойти к месту, где живут люди, это должно насторожить.
Наиболее характерны симптомы, указывающие на то, что животное может болеть бешенством – слюноотделение, водобоязнь, агрессивность, паралич, однако иногда это заболевание проходит бессимптомно.
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