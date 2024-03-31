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  • Слышали звуки «схватки»: еще в одном районе Днепра видели лису, которая может болеть бешенством

Слышали звуки «схватки»: еще в одном районе Днепра видели лису, которая может болеть бешенством

Сегодня 12:50
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Лисичку заметили на ж/м Приднепровский.

Новости Днепра про Слышали звуки

Еще в одном из районов Днепра заметили лисичку, которая может болеть бешенством.

Об этом сообщили местные жители.

По словам Наталии, которая живет в Приднепровске, лису видели по улице Марии Примаченко в пятницу, 29 марта. Днепрянка говорит, что люди слышали звуки «схватки» и зверский крик.

Это произошло незадолго после утренних взрывов. Женщина пыталась сообщить об этом случае госслужбы, но в тот день дозвониться не удалось. Днепрянка предупреждает соседей о появлении лисы, так как она может напасть на домашних животных.

Новости Днепра про Слышали звуки

Напомним, в Днепре по Игрени бегала лиса, которая может болеть бешенством. Животное бросалось на домашних собак.

Бешенство лис – что нужно знать?

Из-за войны в Днепропетровской области значительно возросла популяция лис. Животные вынуждены селиться поближе к большим городам, из-за боевых действий в соседних областях, откуда они и мигрируют.

Рыжие лисы – одни из основных переносчиков этого заболевания. Ветеринары говорят, что если животное не побоялось подойти к месту, где живут люди, это должно насторожить.

Наиболее характерны симптомы, указывающие на то, что животное может болеть бешенством – слюноотделение, водобоязнь, агрессивность, паралич, однако иногда это заболевание проходит бессимптомно.

 

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