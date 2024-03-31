Чули звуки “сутички”: ще в одному районі Дніпра бачили лисицю, яка може хворіти на сказ

Ще в одному із районів Дніпра помітили лисичку, яка може хворіти на сказ.
Про це повідомили місцеві жителі.
За словами пані Наталі, яка живе у Придніпровську, лисицю бачили по вулиці Марії Приймаченко у п’ятницю, 29 березня. Дніпрянка каже, що люди чули звуки “сутички” та звірячий крик.
Це сталося незадовго після ранкових вибухів. Жінка намагалася повідомити про цей випадок держслужби, але в той день додзвонитися не вдалося. Дніпрянка попереджає сусідів про появу лисиці, позаяк вона може напасти на домашніх тварин.
Нагадаємо, у Дніпрі по Ігрені бігала лисиця, яка може хворіти на сказ. Тварина кидалася на домашніх собак.
Через війну в Дніпропетровській області значно зросла популяція лисиць. Тварини вимушені селитися ближче до великих міст, через бойові дії в сусідніх областях, звідки вони і мігрують.
Руді лисиці – одні з основних переносників цього захворювання. Ветеринари кажуть, що якщо тварина не побоялася підійти до місця, де живуть люди, це має насторожити.
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