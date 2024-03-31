Чули звуки “сутички”: ще в одному районі Дніпра бачили лисицю, яка може хворіти на сказ

Лисичку помітили на ж/м Придніпровський.

Ще в одному із районів Дніпра помітили лисичку, яка може хворіти на сказ.

Про це повідомили місцеві жителі.

За словами пані Наталі, яка живе у Придніпровську, лисицю бачили по вулиці Марії Приймаченко у п’ятницю, 29 березня. Дніпрянка каже, що люди чули звуки “сутички” та звірячий крик.

Це сталося незадовго після ранкових вибухів. Жінка намагалася повідомити про цей випадок держслужби, але в той день додзвонитися не вдалося. Дніпрянка попереджає сусідів про появу лисиці, позаяк вона може напасти на домашніх тварин.

Нагадаємо, у Дніпрі по Ігрені бігала лисиця, яка може хворіти на сказ. Тварина кидалася на домашніх собак.

Сказ лисиць – що треба знати?

Через війну в Дніпропетровській області значно зросла популяція лисиць. Тварини вимушені селитися ближче до великих міст, через бойові дії в сусідніх областях, звідки вони і мігрують.

Руді лисиці – одні з основних переносників цього захворювання. Ветеринари кажуть, що якщо тварина не побоялася підійти до місця, де живуть люди, це має насторожити.

Найбільш характерні симптоми, які вказують на те, що тварина може хворіти на сказ – слиновиділення, водобоязнь, агресивність, параліч, проте іноді це захворювання проходить безсимптомно.

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