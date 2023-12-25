Следил за ней от магазина: в Днепре мужчина напал на женщину в лифте

В Днепре грабитель следил за женщиной от магазина, чтобы напасть в лифте.

В прошлую пятницу в одном из домов Шевченковского района города ограбили женщину. Произошло это днем, когда 59-летняя горожанка направлялась из магазина домой.

Как рассказали в областной полиции, 36-летний мужчина преследовал женщину от магазина, откуда она шла с покупками к себе домой. Грабитель следил за ней до самого подъезда. Туда он вошел вместе с жертвой.

Оказавшись наедине с женщиной в лифте, мужчина достал нож и угрожая им, стал требовать деньги. Испуганная горожанка отдала грабителю свою сумку, после чего тот скрылся. Пострадавшая сразу обратилась в полицию.

Впоследствии правоохранители поймали грабителя. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина еще не успел избавиться от вещей потерпевшей. Правоохранители изъяли у него сумку с вещами заявительницы, которую он хранил у себя дома.

24 декабря грабителю объявили о подозрении в краже и взяли его под стражу.

Теперь грабителем будут заниматься правоохранители. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело рассматривают следователи, но дальнейшую судьбу подозреваемого определит суд.

Напомним, ранее в Днепре задержали насильника 36-летней женщины, который напал на свою жертву в подъезде, а перед этим следил за ней по дороге с работы домой.

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