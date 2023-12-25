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Следил за ней от магазина: в Днепре мужчина напал на женщину в лифте

Сегодня 15:34
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В Днепре грабитель следил за женщиной от магазина, чтобы напасть в лифте.

Новости Днепра про Следил за ней от магазина: в Днепре мужчина напал на женщину в лифте

В прошлую пятницу в одном из домов Шевченковского района города ограбили женщину. Произошло это днем, когда 59-летняя горожанка направлялась из магазина домой.

Как рассказали в областной полиции, 36-летний мужчина преследовал женщину от магазина, откуда она шла с покупками к себе домой. Грабитель следил за ней до самого подъезда. Туда он вошел вместе с жертвой.

Оказавшись наедине с женщиной в лифте, мужчина достал нож и угрожая им, стал требовать деньги. Испуганная горожанка отдала грабителю свою сумку, после чего тот скрылся. Пострадавшая сразу обратилась в полицию.

Впоследствии правоохранители поймали грабителя. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина еще не успел избавиться от вещей потерпевшей. Правоохранители изъяли у него сумку с вещами заявительницы, которую он хранил у себя дома.

24 декабря грабителю объявили о подозрении в краже и взяли его под стражу.

Новости Днепра про Следил за ней от магазина: в Днепре мужчина напал на женщину в лифте

Теперь грабителем будут заниматься правоохранители. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело рассматривают следователи, но дальнейшую судьбу подозреваемого определит суд.

Новости Днепра про Следил за ней от магазина: в Днепре мужчина напал на женщину в лифте

Напомним, ранее в Днепре задержали насильника 36-летней женщины, который напал на свою жертву в подъезде, а перед этим следил за ней по дороге с работы домой.

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Новости Днепра про Следил за ней от магазина: в Днепре мужчина напал на женщину в лифтеУкраїнська Новости Днепра про Следил за ней от магазина: в Днепре мужчина напал на женщину в лифтеРусский

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