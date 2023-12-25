Стежив за нею від магазину: у Дніпрі чоловік напав на жінку в ліфті

У Дніпрі грабіжник стежив за жінкою від магазину, щоб напасти в ліфті.

Минулої п’ятниці в одному із будинків Шевченківського району міста пограбували жінку. Сталося це вдень, коли 59-річна містянка прямувала з магазину додому.

Як розповіли в обласній поліції, 36-річний чоловік переслідував жінку від магазину, звідки вона йшла з покупками до себе додому. Грабіжник стежив за нею до самого під’їзду. Туди він зайшов разом із жертвою.

Опинившись наодинці з жінкою в ліфті, чоловік дістав ніж та погрожуючи ним, почав вимагатися гроші. Налякана містянка віддала грабіжнику свою сумку, після чого той втік. Постраждала відразу звернулася до поліції.

Згодом правоохоронці знайшли грабіжника. Ним виявився 36-річний місцевий житель. Чоловік ще не встиг позбавитися речей потерпілої. Правоохоронці вилучили в нього сумку з речами заявниці, яку він зберігав у себе вдома.

24 грудня грабіжнику оголосили про підозру в крадіжці та взяли його під варту.

Тепер грабіжником займатимуться правоохоронці. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі справу розглядають слідчі, але подальшу долю підозрюваного визначить суд.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали ґвалтівника 36-річної жінки, який напав на свою жертву в під’їзді, а перед цим стежив за нею по дорозі з роботи додому.

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