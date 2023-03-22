Скоро открытие: в Днепре Mcdonalds ищет сотрудников

Уже в апреле в Днепре должен открыться Mcdonalds.
Об этом сообщали как в компании, так и местные деятели. К примеру, главный художник города Сергей Белый писал, что сеть заведений быстрого питания подала документы на вывески в Днепре.
Также уже возле самих заведений были замечены работники – они наводили порядок.
А недавно на сайте поиска работы появились вакансии от Mcdonalds.
Компания обещает платить 103,5 грн/час до вычета налога. От кандидата требуют: возраст 18 лет и старше, любовь к общению и желание развиваться и расти.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны.
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