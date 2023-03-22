В Киевской области мать выбросила младенца из окна 5 этажа: мальчик умер в больнице

21 марта женщина выбросила из окна квартиры на 5 этаже своего 2-месячного ребенка. К сожалению, в больнице мальчик умер от полученных травм.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По словам пресс-секретаря Нацполиции Киевщины Ирины Прянишниковой, мать самостоятельно позвонила в полицию и сообщила, что выбросила из окна сына. Ее муж на момент трагедии тоже находился дома, но не видел, как это случилось.
Затем он спустился вниз, подхватил ребенка на руки. Рядом было медицинское учреждение, куда он отнес сына и показал врачам. Но, к большому сожалению, спасти младенца не удалось, – сказала спикер.
Ирина Прянишникова рассказала, что матери ребенка – 29 лет. Не употребляет алкоголь, не была зависима. Семья проживает в приличных условиях, ее можно считать вполне благополучной.
Мы такие случаи редко фиксируем. Как выяснилось, у матери были осложнения после родов, она обращалась к врачу, – добавила она.
Женщину задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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