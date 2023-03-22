В Днепре женщина нашла на кухне труп своего мужа

В Днепре в многоквартирном доме произошло убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Софии Ковалевской. По словам полиции, вызов от местной жительницы поступил около 16 часов 21 марта. Женщина рассказала, что нашла на кухне тело мужа без признаков жизни.

Как выяснили полицейские, между мужчиной и его знакомым возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил хозяина квартиры ножом. К сожалению, от полученных травм погиб на месте.

Мужчине было 43 года. Нападающим оказался 40-летний житель Марганца. Злоумышленника задержали и отвезли в участок. На месте убийства нашли орудие преступления – кухонный нож.

22 марта следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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