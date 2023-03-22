Мог сгореть заживо: в Каменском сотрудники ГСЧС спасли мужчину

Во вторник, 21 марта, в 15:33 на линию «101» сообщили о возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме на улице Гайдамацкой в ​​Каменском.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что из окна квартиры на третьем этаже пятиэтажного жилого дома идет дым.

Спасатели попали внутрь двухкомнатной квартиры и приступили к тушению возгорания. Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС спасли мужчину. Они вынесли его на свежий воздух и передали работникам экстренной медицинской помощи. Мужчину, 1955 года рождения, с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в больницу.

Возгорание локализовали в 15:52 и ликвидировали в 16:00. Огонь повредил домашнее имущество на площади 2 кв. м.

К тушению пожара привлекли 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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